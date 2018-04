ATV Sherp, Mobil Amfibi dari Rusia

Di segmen off road dan dalam hal kemampuan melibas medan yang sulit, nampaknya Ford Raptor dan Jeep Wrangler harus berhadapan dengan kendaraan amfibi atau all-terrain vehicle (ATV) buatan Rusia yang dijuluki "Sherp".Dilaporkan Carscoops, akun YouTube ostacruiser (via Jalopnik) telah mengungkap uji coba ATV Sherp di lintasan off road ekstrim.Yang menarik adalah, kemampuan ATV Sherp melibas segala medan off road yang sangat ekstrim tanpa kendala berarti. Mengintip spesifikasiya, ATV Sherp buatan Rusia itu ternyata dilengkapi dengan ban self-inflating (tanpa ban dalam) berdiamter 60 inci yang dirancang khusus untuk bisa menggaruk tanah dan bisa mengambang di atas air.Selain itu, ban yang dirancang khusus tersebut memiliki gerigi, sehingga dapat melaju di atas air hingga kecepatan 10 km per jam. Didukung sistem skid-steer dan mesin diesel Kubota 1,5 liter.Seperti diketahui, ATV Sherp pertama kali dikembangkan pada 2016. Sejak kehadirannya, ATV amfibi itu sudah banyak digunakan oleh para off roader Rusia untuk bermain mobil garuk tanah.(UDA)