Hyundai Buka Selubung New H-1

PT Hyundai Mobil Indonesia (HMI) akhirnya memenuhi janjinya, dan menjawab rasa penasaran konsumen Indonesia, dengan diperkenalkannya model teranyar mereka, yakni New Hyundai H-1 dan All New Hyundai Santa Fe.Penampakannya ke publik di GIIAS 2018 memperlihatkan New Hyundai H-1 memiliki desain baru yang lebih modern. Diantaranya desain lampu depan lebih tegas menggunakan teknologi LED projector.Grill besar sebagai signature khas pabrikan Korea Selatan itu kini berlapis krom. Desain bumper juga berubah. Di bagian ini terdapat lampu kabut yang dikawal LED daytime running light.Sementara bagian belakang mendapat perubahan di bagian lampu yang punya kombinasi dengan signature lamp berteknologi LED, begitu pula dengan high mount stop lamp. Sisi mobil diberi list krom, untuk mengesankan kemewahan.Interior pun lebih mewah dengan auto light control, jok kulit dengan pengaturan elektrik untuk tipe Royale, jok baris kedua bisa diputar 180 derajat, setir dengan tilt & teleskopic steering, serta audio 2DIN layar sentuh."HMI meluncurkan dua produk terbaru, New Hyundai H1 dan juga All New Hyundai Santa Fe. Ini bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan mobil-mobil dengan desain dan kualitas global," kata President Director HMI, Mukiat Sutikno, di GIIAS 2018, ICE, BSD City, Tangerang, Kamis 2 Agustus 2018.New Hyundai H1 tersedia dalam pilihan mesin bensin 2.400cc dan diesel 2.500cc. Ada tiga varian yang tersedia, Elegance dengan kapasitas sampai 11 penumpang dilabeli seharga Rp489 juta, XG sampai delapan penumpang dibanderol Rp515 juta, dan Royale tujuh penumpang seharga Rp599 juta.(UDA)