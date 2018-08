Mesin All New Ertiga dan All New Jimny Sama, Setup Beda

Baru-baru ini Suzuki meluncurkan All New Ertiga dan All New Jimny dalam waktu yang terhitung cukup dekat. Salah satu persamaan dari kedua mobil beda model ini adalah penggunaan mesin. Baik All New Ertiga atau All New Jimny, menggunakan mesin dengan kode K15B. Meski demikian, tentu ada sejumlah sentuhan yang berbeda di dalam mesin tersebut."Secara keseluruhan sama, hanya ada beberapa penyesuaian karena ini berkaitan dengan bobot mobil, gear ratio, dan sebagainya yang berdampak di mesin," terang 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales, Donny Ismi Saputra, di sela-sela GIIAS 2018.Mesin K15B yang dibenamkan di rival Toyota Avanza dan Wuling Confero ini berkapasitas 1.500 cc yang mampu beri output tenaga 103,2 daya kuda di @6.000 rpm, dan torsi 138 nm di @4.400 rpm. Opsi transmisi ada lima percepatan manual dan empat percepatan otomatis untuk menyalurkan tenaga ke roda depan.Sedangkan mesin K15B yang digunakan All New Jimny memiliki kubikasi 1.500 cc bertenaga 102 daya kuda dan torsi 130 nm. Tenaga ini sedikit lebih kecil dari tenaga milik All New Ertiga.Donny juga menambahkan hingga saat ini mereka masih belum menjual SUV compact tersebut di Indonesia. Mereka masih ingin melakukan tes pasar dan melihat animo untuk All New Jimny di Indonesia. Akankah mobil ini akan segera dijual?(UDA)