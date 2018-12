Prediksi Pasar 2019 Masih Seperti Dua Tahun Sebelumnya

Tahun 2018 akan segera berganti dengan 2019. Meski demikian, diperkirakan kondisi pasar otomotif tidak banyak berubah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.Executive General Manager PT Toyota Astra Motor, Fransiscus Soerjopranoto, memprediksi pasar akan berada dikisaran 1,050 juta atau 1,040 juta per 2019. Target ini target yang sama dengan 2018 dan 2017."Tahun ini perkiraannya mungkin market sekitar 1 50 ribu kurang lebih, kemudian untuk tahun depan terminannya sama 2017 dan 2018," ungkap Soerjo di Kawasan Senayan Jakarta.Diakui bahwa kondisi ekonomi berpangaruh terhadap kondisi pasar otomotif secara keseluruhan. Soerjo menjelaskan bahwa naiknya besaran suku bunga kredit yang dipicu oleh suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebesar 6 persen sangat berpengaruh."Segmen market medium low itu sangat berpengaruh sama tadi, bunga, ketika suku bunganya dinaikan maka kecenderungan mereka untuk beli itu akan menurun," sambungnya.Kemudian untuk semen medium high, diakui konsumennya tidak sensitif akan dengan harga. Mereka akan menanti lebih banyak prodok-produk baru yang ditawarkan."Kalo kita lihat kan sekarang banyak merek-merek yang berlomba-lomba memperkenalkan produk-produk baru mereka. Jadi, pasar juga akan cukup rame juga."Selain faktor ekonomi, faktor politik juga turut berpengaruh. Mengingat 2019 akan terjadi pemilu untuk anggota DPR dan presiden."Faktornya banyak karena yang tadi ketidakstabilan, mereka masih wait and see macro economy. Tahun-tahun politik kalau kita amatin datanya akan tumbuh pada tahun 2020," beber Soerjo.(UDA)