Solar B30 akan Berstandar Emisi Gas Buang Euro 4

Putu Juli Ardika. Forwot

Pemerintah baru menetapkan solar berstandar emisi gas buang Euro 4 per 2021. Meski demikian, uji coba terhadap solar berstandar emisi gas Euro 4 sudah akan dilakukan per 2020.Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika, menjelaskan rencananya untuk solar berstandar emisi gas buang Euro 4 akan menggunakan solar B30. Nantinya spesifikasi untuk solar B30 akan mulai dihadirkan pada awal 2019."Akhir tahun ini sebenarnya sudah memulai persiapan. Sudah bagus, sudah sekitar 80 - 90 persen. tinggal 10 persen. kalau Desember agendanya terlalu lama, kami akan mulai Januari," ujar Putu di sela-sela Diskusi Pintar Forum Wartawan Otomotif Indonesia (Forwot) pada Selasa (27/11/2018) di The Hook Jakarta.Putu juga tidak menutup kemungkinan di awal-awal 2019, akan ada pengujian untuk solar B30 non-Euro 4 dan Euro 4. Menurutnya ini masih dalam diskusi, dan tergantung kesepakatan bersama."Kita juga harus dengarkan berbagai pihak. Keputusan kita bersama akan kami putuskan. Kami kan harus melihat kesiapan juga, Euro 4 ini sudah diproduksi atau belum. Karena kan mobilnya belum ada juga, ini yang kami coba diskusikan," sambut Putu.Jika melihat spesifikasi solar B30, secara gampangnya ini adalah pencampuran antara minyak solar dengan campuran minyak nabati (minyak yang diolah dari tanaman) sebanyak 30 persen. Sekarang ini pemerintah sudah mengedarkan solar B20 untuk berbagai sektor, termasuk public service obligation (PSO) dan Non-PSO.(UDA)