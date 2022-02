Manfaat TNGA untuk All New Toyota Voxy

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Para insinyur di Jepang merancang All New Toyota Voxy dengan menggunakan sasis termutakhir yakni Toyota New Global Architecture (TNGA). Sasis ini diklaim memberikan keunggulan bagi mobil keluarga tersebut, khususnya di sektor kenyamanan dan performa."Sebagai bentuk apresiasi, hari ini kami hadirkan All New Voxy dengan platform, mesin, desain, dan teknologi baru. kami harap All New Voxy dapat menjawab kebutuhan pelanggan di segmen High MPV dan meneruskan perannya sebagai market leader,” kata Vice President Director PT Toyota-Astra Motor, Henry Tanoto, melalui jumpa pers virtual.All New Voxy menggunakan sasis TNGA Tipe C (TNGA-C). Penggunaan sasis baru ini kemudian berefek mulai dari desain hingga performa.Dari segi desain, sasis baru ini berpengaruh terhadap jarak antara pilar kanan dengan kiri yang lebih lebar, serta tinggi yang lebih sehingga menghasilkan menciptakan ruang lebih lapang. Catatan resmi dari pihak pabrikan, mobil berdesain boxy ini kini memiliki panjang 4.695 mm, lebar 1.730 mm, dan tinggi 1.855 mm.Dari performa, mobil berjuluk baby Alphard ini kemudian bisa menyematkan mesin baru berkode M20A-FKS 1.986 cc 4 silinder. Sasis ini juga memungkinkan bagi All New Voxy mengadopsi teknologi hybrid seperti di Jepang, sayangnya varian ini belum dibawa ke Indonesia.TNGA-C merupakan bagian dari platform TNGA selain TNGA-B (GA-B), TNGA-F (GA-F), TNGA-K (GA-K), dan TNGA-L (GA-L). Selain All New Voxy, sasis TNGA ini juga sudah diadopsi oleh C-HR sampai Avanza.