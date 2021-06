Selain GIIAS, Pameran Otomotif Ini Berencana Digelar Agustus 2021

Sejumlah pameran otomotif berskala internasional sudah mengumumkan rencana untuk kembali menyambut para pecinta otomotif di seluruh dunia. Selain Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS), ada pameran otomotif lainnya juga yang direncanakan akan terselenggara di Agustus 2021.Penyelenggara New York Auto Show berencana menggelar pameran ini pada 20-29 Agustus 2021, dan untuk tiketnya sudah bisa dipesan per 30 Juni 2021. Nantinya mereka berharap akan ada 1.000 kendaraan yang dipamerkan, dan tersedia satu area khusus yang didedikasikan untuk kendaraan listrik.Bahkan penyelenggaraan pameran otomotif ini mendapatkan dukungan dari pemerintah. Gubernur New York, Andrew Cuomo, mengatakan New York Auto Show merupakan pameran otomotif internasional tahunan yang paling dinanti masyarakat."Bukan hanya salah satu tradisi musim panas yang paling kita cintai, ini adalah mesin ekonomi yang hebat untuk negara bagian kita," kata Andrew dikutip dari The Drive.Andrew menegaskan untuk penyelenggaraan di tahun lalu memang dibatalkan untuk mencegah penularan Covid-19 di New York. Akan tetapi, kini pandemi Virus Korona perlahan sudah mulai mereda dan pameran ini berpeluang untuk diselenggarakan.