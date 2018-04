Toyota New Vios 'Mengaspal' via Surel

Toyota secara mengejutkan sudah memulai penjualan New Vios untuk pasar Indonesia. Hal ini terbilang mengejutkan karena Toyota meluncurkan sedan compact ini hanya lewat press release. Tak ada prosesi seremonial seperti yang biasa Toyota Indonesia lakukan. Padahal dari keterangan resminya itu, ini adalah bukti komitmen besar brand itu untuk pasar sedan.Executive General Manager PT Toyota Astra Motor (TAM), Franciscus Soerjopranoto, menjelaskan kalau New Vios sudah mulai dijual di dealer resmi Toyota. Rival dari Honda City ini menjadi produk keempat yang diluncurkan oleh pabrikan nomor satu di Indonesia tersebut setelah All New Toyota Rush, New Toyota Yaris, dan New Toyota Alphard."Peluncuran New Vios ini merupakan bentuk nyata dukungan Toyota terhadap keinginan pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, untuk meramaikan pasar sedan di Indonesia sekaligus meningkatkan pasar ekspor sedan kita," ujar Soerjo Selasa (3/4) melalui pesan singkatnya kepada Medcom.idSalah satu petinggi dari TAM ini menjelaskan kalau pemerintah saat ini memang sedang mencanangkan penurunan pajak untuk mobil sedan. Diharapkan dengan kehadiran New Vios ini bisa menjadi pertanda bahwa industri otomotif Indonesia menyambut baik rencana tersebut.Jika melihat desainnya, New Vios memiliki wajah yang sama dengan New Yaris 'Joker'. Kesamaan terlihat dari penggunaan lampu bermodel sipit, grill berukuran besar, desain baru lampu belakang, serta foglamps yang dibingkai oleh aksen hitam.Kemudian di bagian kabin juga terjadi sejumlah perubahan dan penambahan fitur. Mulai dari penggunaan headunit layar sentuh yang sudah dilengkapi weblink, lingkar kemudi dengan steering wheel control, panel instrumen pengemudi baru, hingga paddle shift untuk tipe G A/MT.Soal dapur pacunya masih racik dari mesin 1.496 cc bertenaga 107 ps dan torsi 140 nm. Tenaga tersebut disalurkan ke roda melalui transmisi lima percepatan manual atau tujuh percepatan CVT.Berbicara keamanan, Toyota mengklaim Vios lulus ASEAN NCAP dengan peringkat bintang lima. Tingginya rating ini berkat 7 titik airbag, hill-start assist, vehicle stability control, hingga sistem anti-breaking system (ABS) yang dikombinasikan electronic break distribution (EBD) dan break assist (BA).New Vios sudah bisa dipinang dengan harga mulai dari Rp291,1 juta hingga Rp326 juta.(UDA)