All New Hyundai Santa Fe Mobil Teraman Versi Euro NCAP

Indonesia sudah menjual All New Hyundai Santa Fe. Jika berbicara soal keamanan, tampaknya tidak perlu meragukan mobil asal Negeri Gingseng ini.EURO NCAP bahkan sudah melakukan pengetesan keamanan untuk All New Santa Fe. Hasilnya SUV satu ini mendapatkan nilai bintang lima atau rating terbaik untuk urusan keamanannya.Angka penilaian yang didapatkan juga bukan sekadar bintang lima. All New Santa Fe bisa memberikan perlindungan hingga 94 persen penumpang dewasa dan 86 persen penumpang anak-anak. Selain itu mobil ini juga ramah untuk pejalan kaki dengan nilau mencapai 67 persen, dan fitur pembantu keselamatan yang disematkan mencapai 76 persen.Generasi keempat Santa Fe diketahui sudah mengadopsi teknologi SmartSense. Sebut saja blind-spot collision warning, forward collision-avoidance assist with pedestrian detection, rear cross-traffic collision-avoidance assist, lane keeping assist, rear occupant alert, safety exit assist, hingga speed limit info function.Ada beberapa fitur inovatif yang menjadi penilaian lebih untuk All New Santa Fe. Mulai dari rear occupant alert untuk mendeteksi penumpang di belakang (khususnya anak-anak), rear cross-traffic collision-avoidance assist jika ada kendaraan lain yang melewatu jalur mundur, hingga safety exit assist.Di Indonesia, All New Santa Fe sudah dipasarkan mulai dari harga Rp504 juta hingga Rp574 juta. Konsumen bisa memilih mesin diesel 2.200 cc CRDI e-VGT atau mesin bensin 2.400 cc MPI D CVVT.(UDA)