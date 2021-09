Keren, Mobil Di Masa Depan Bisa Dikendalikan Melalui Pikiran

Stuttgart: Mercedes-Benz kembali memamerkan teknologi untuk mobil di masa depan. Kali ini mereka memamerkan sistem terbaru dimana mobil bisa dikendalikan melalui pikiran melalui Brain-Computer Interfaces (BCI).Teknologi BCI bisa menghubungkan antara penumpang dengan mobil melalui kekuatan pikiran. Perangkat BCI akan disematkan di kepala untuk menganalisis gelombang otak yang diukur dan memicu fungsi yang ditentukan. Meski terlihat canggih, fitur kontrol pikiran ini masih terbatas hanya untuk mengoperasikan user interface (UI) mobil saja.Member of the Board of Management of Daimler AG and Mercedes-Benz AG, Britta Seeger, menjelaskan teknologi ini penggabungan manusia dan mesin melalui penelitian dan pengembangan brain-computer interface di mobil. Teknologi BCI memiliki potensi untuk lebih meningkatkan kenyamanan berkendara di masa depan.“Perusahaan selalu menginovasi solusi cerdas dan inovatif untuk memberikan pengalaman produk dan layanan terbaik kepada pelanggan kami. Teknologi BCI bekerja sepenuhnya secara independen dari ucapan dan sentuhan. Ini membuka kemungkinan revolusioner untuk interaksi intuitif dengan kendaraan,” ungkap Britta melalui keterangan resminya.Member of the Board of Management of Daimler AG and Mercedes-Benz AG, Markus Schäfer, mengakui bahwa BCA ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari fitur asisten suara dan konsep zero-layer MBUX Hyperscreen. Diharapkan dengan pengembangan ini, pengemudi bisa lebih fokus mengemudi dan keselamatan berkendara bisa meningkat.