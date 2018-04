Lahirnya Generasi Kelima All New Toyota RAV4

Toyota RAV4 pertama kali meluncur 24 tahun silam. Kini di 2018, Toyota akhirnya menghadirkan All New RAV4 generasi kelima. Secara keseluruhan All New RAV4 masih mempertahankan model crossover yang diusungnya sejak lama. Hanya saja di generasi terbaru ini sudah banyak mengadopsi gaya desain mobil konsep FT-AC.Hal ini terlihat dari adaptasi garis aerodinamis yang tegas, lampu depan LED, in-your-face grille, pelek berdiameter 19 inci, dan desain bagian belakang sangat berotot. Kemudian dari dimensi juga membengkak dengan ukuran sekarang panjang 4.594mm, tinggi 1.699mm dan lebar 1.854mm.Masuk ke dalam kabin, All New RAV4 dibuat lebih nyaman dan memanjakan penumpangnya. Hal ini terlihat dari lingkar kemudi yang dilengkapi dengan beragam tombol, layar hiburan 7 inci, hingga A/C digital dan tuas mode berkendara terbaru.Untuk memberikan kenyaman lebih kepada penumpang, crossover ini telah dilengkapi dengan dual-panoramic roof dan sistem multimedia Entune 3.0 terbaru dan sistem audio JBL. Sistem multimedia juga sudah terkoneksi dengan Amazon Alexa, WiFi, dan Apple CarPlay.Toyota menyediakan dua varian mesin yaitu 2.500 cc Dynamic Force inline-four-cylinder VVT-iE dengan trasmisi matic 8-speed direct-shift, dan mesin 2.500 cc Dynamic Force inline-four-cylinder Toyota Hybrid System II dengan Electronically-Controlled Continuously-Variable Transmission (ECVT).Hebatnya lagi mesin tersebut juga dipadukan dengan sistem all wheel drive (AWD) untuk melintas di jalanan offroad. Membahas keamanan juga sejumlah fitur sudah dipersiapkan seperti Toyota Safety Sense yang meliputi Pre-Collision System with Pedestrian Detection, Full-Speed Range Dynamic Radar Cruise Control, Lane Departure Alert with Steering Assist, Automatic High Beam, Lane Tracing Assist dan Road Sign Assist sebagai standar.Toyota berencana memasarkan All New RAV4 untuk pasar Amerika Serikat dan Kanada pada akhir 2018 untuk mesin bensin. Sedangkan untuk mesin hybrid baru akan dipasarkan pada awal 2019.(UDA)