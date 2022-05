New Toyota C-HR Hybrid Kini Punya TSS, Apa Saja Fiturnya?

New Toyota C-HR Hybrid akhirnya mendapatkan penambahan fitur baru untuk para konsumen di Indonesia. Mobil SUV dengan kapasitas 5 penumpang ini kini disematkan fitur Toyota Safety Sense (TSS) layaknya sejumlah model lainnya.Marketing Director PT Toyota-Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy, menyebutkan penyematan TSS ini menjadi bentuk realisasi komitmen perusahaan dengan melengkapi mobil-mobil yang ditawarkan dengan teknologi keamanan yang canggih. Kini, New C-HR menjadi menambah lini kendaraan yang mendapatkan TSS selain Raize, Veloz, Voxy, dan sejumlah model lainnya."Kami harap New C-HR Hybrid dapat memberikan pengalaman berkendara yang aman, nyaman, dan menyenangkan,” kata Anton Jimmi Suwandy melalui keterangan resminya.Ada 4 fitur TSS yang diberikan untuk New C-HR Hybrid, mulai Pre-Collision System (PCS), Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), Lane Departure Alert (LDA), hingga Automatic High Beam (AHB). Tidak hanya itu, rival All New Honda HR-V ini juga dilengkapi berbagai fitur keselamatan lain seperti Rear Cross Traffic Alert (RCTA) dan Blind Spot Monitor (BSM).Fitur-fitur keselamatan ini kemudian didukung layanan telematika T Intouch. Fitur konektivitas ini adalah teknologi telematika yang dapat menghubungkan mobil dengan aplikasi mTOYOTA, sehingga pelanggan dapat terhubung ke semua layanan mobilitas. Berbagai fitur yang dapat digunakan pelanggan lewat T Intouch adalah; Find my Car, Stolen Vehicle Tracking, Geofencing, e-Care, Emergency Road Assistance, dan Trip Driving Update.