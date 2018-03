BMWCCI Bikin Balap Satu Merek di Bawah Bendera Klub

BMW Car Clubs Indonesia (BMWCCI) bakal menggelar one make race untuk pertama kalinya di 2018. Kegiatan balap khusus untuk anggotanya ini, akan berlangsung bersamaan dengan Indonesia Sentul Series of Motorsport (ISSOM) musim balap 2018.Rencananya balap satu mereka ala komunitas mobil Eropa tersebut, akan berlangsung sebanyak enam putaran yang bersamaan dengan ajang ISSOM 2018. Berhubung acara balapannya adalah BMWCCI OMR 2018, ajang balap ini dikhususkan untuk para anggota BMWCCI yang tersebar di berbagai daerah."BMWCCI OMR 2018 adalah kegiatan yang menjadi terjemahan dari semangat kami. Yaitu semangat dalam dunia motorsport," ujar Chief Commitee BMWCCI OMR 2018, Deffi Viergino, Selasa (20/3/2018) di Hotel Shangri-La Jakarta.Disebutkan lebih lanjut bahwa balapan ini merupakan ajang penyalur hobi mereka sebagai speedlovers. Sehingga perlu dituangkan semangat tersebut ke hal yang lebih kompetitif agar lebih menarik."Sebelumnya sudah ada track day dan acara kumpul. Cuma tahun ini kita ingin menuangkannya ke kegiatan yang lebih kompetitif."Tercatat hingga saat ini sudah ada peserta yang sudah ikut mendaftar di BMW OMR 2018. Semua peserta yang ikut nantinya akan menggunakan mobil BMW 318 dan ditantang dalam 10 putaran di setiap serinya."Mobilnya 318 standar saja. Tune up boleh cuma tetap mempertahankan komponen aslinya, tidak boleh menggunakan komponen balap," beber Daffi.Kemudian untuk ban, semua akan menggunakan Michelin Pilot Sport 4. Hal ini tidak terlepas juga kerja sama antara Michelin dan BMWCCI untuk menggunakan ban Michelin sebagai one make tire di ajang balapan mobil Jerman tersebut."Para peserta menggunakan Pilot Sport 4 karena ban ini bisa digunakan sebagai ban harian tetapi juga bisa digunakan dilintasan balap. Kemudian melihat spesifikasinya, paling tepat menggunakan Pilot Sport 4," tambah Marketing Director Michelin Indonesia, Putu Yudha, dikesempatan yang sama.Panitia balap BMWCCI OMR 2018 juga sudah menyiapkan hadiah utama berupa BMW 318. Kira-kira siapa yang akan memenangkan balapan ini?(UDA)