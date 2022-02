Masyarakat Indonesia Mulai Memperhatikan Mobil Listrik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Tren perilaku masyarakat Indonesia terus bergerak dinamis, mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Di sektor transportasi, masyarakat Indonesia diketahui semakin mengumpulkan informasi mengenai mobil listrik di sepanjang tahun 2021.Head of Ads Marketing Google Indonesia, Yolanda Sastra, mengatakan tahun 2021 adalah momen untuk beradaptasi dengan perubahan yang terus terjadi. Sekaligus mengevaluasi kembali, apa yang penting bagi manusia, sebagai individu dan sebagai penghuni Bumi.“Laporan Year in Search 2021 ini sungguh dapat membantu merek dan pemasar untuk mengidentifikasi pergeseran utama perilaku konsumen, dan apa yang harus diketahui kedepannya,” terang Yolanda, dalam tatap muka virtual, Selasa (22/2/2022) yang diikuti oleh Autogear.id.Year in Search 2021: Look back to move your business forward merupakan edisi keempat dari panduan lengkap tentang tren konsumen. Dari sektor transportasi dan perjalanan, masyarakat Indonesia menjadi lebih peduli akan pentingnya mengurangi kadar emisi, yakni dengan adanya peningkatan penelusuran ‘electric car’ atau mobil listrik sebesar 54 persen, ‘emisi mobil’ sebesar 85 persen, dan ‘kendaraan ramah lingkungan’ sebesar 230 persen.Head of Marketing PT Hyundai Motors Indonesia, Astrid A Wijana, menjelaskan di tengah pesatnya perkembangan industri otomotif, transisi ke mobil listrik kiranya memang semakin diperlukan. Untuk menjaga lingkungan yang baik bagi seluruh lapisan masyarakat.