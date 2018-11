IMX, Magnet Baru Modifikasi dan Komponen Aftermarket Nasional

Indonesia Modification Expo (IMX) 2018 merupakan kali pertama pameran otomotif khusus modifikasi dan komponen aftermarket di gelar. Sambutan masyarakat juga terbilang positif terhadap pameran yang hanya berlangsung selama dua hari tersebut.Salah satu indikator positif dari IMX 2018 adalah total transaksi yang mencapai Rp3 miliar. Angka ini datang dari keterlibatan peserta yang membuka booth, hingga transaksi yang terjadi selama 17-18 November 2018. Sehingga wajar jika dikatakan pameran modifikasi ini jadi magnet baru ajang modifikasi tanah air dan produsen komponen aftermarket Indonesia.“Kami senang dengan raihan positif dari penyelenggaraan perdana IMX. Pengunjungnya ramai, transaksi yang terjadi juga diluar perkiraan, dan paling penting banyak juga dukungan positif dari para pelaku modifikasi Indonesia yang berminat akan ikut berpartisipasi pada IMX selanjutnya. Kami yakin dengan platform yang dibawa IMX ini, modifikasi Tanah Air bakal menjelma menjadi industri yang besar,” kata Project Director IMX 2018, Andre Mulyadi, melalui keterangan resminya.Andre memberi contoh body kit produksi lokal, Karma by Kiki Anugraha, melakukan world premier di IMX 2018 meraup penjualan via pemesanan online sebanyak 7 set yang datang dari beberapa negara. Harga satu set body kit yang terdiri dari bumper depan-belakang, splitter, fender depan, over fender, side skirt, diffuser, dan ducktail dibanderol USD3.000. Belum termasuk exhaust system yang dijual terpisah seharga 856 dolar Amerika.Selain itu ada juga mobil Toyota Sprinter Truneo AE86 yang ditawar oleh salah satu kolektor dengan harga Rp1,7 miliar. Ada juga mobil klasik yang ditawar mencapai USD400 ribu."Amerika Serikat dan Jepang juga negara besar lainnya punya expo modifikasi sendiri. Dan kini Indonesia pun pertama kalinya memiliki diselenggarakan IMX 2018 yang telah sukses diselenggarakan. Terima kasih banyak atas dukungan dari semua pihak karena turut menyukseskan terselenggaranya IMX 2018.”Panitia menjanjikan kalau IMX 2019 akan digelar dengan konsep yang lebih menaik, besar, seru, serta lebih terdengar ke berbagai daerah dan internasional. Tentu Andre juga mengharapkan dukungan dari semua pihak mulai dari pemerintah, pelaku industri aftermarket, bengkel, modifikasi, dan tentu pecinta modifikasi.(UDA)