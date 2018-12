SUV Pertama Lamborghini 'Mengaspal' di Indonesia

Harga Lamborghini Urus di Indonesia

Lamborghini Jakarta akhirnya memboyong Urus ke tanah air. Ini melengkapi lini produk Banteng Ngamuk di Indonesia yang sebelumnya sudah memasarkan Huracan dan Aventador.Mobil ini berada di segmen Super sport utility vehicle (SUV) yang pertama dikelasnya. Mobil buatan Italia ini mengedepankan power, performa, pengalaman berkendara yang dinamis, desain yang berbeda, dan fungsional."Kami dengan bangga bisa menghadirkan Lamborghini Urus ke Indonesia, salah satu jalan menuju kesuksesan global. Urus sudah diterima dengan baik, kami sudah menerima banyak pemesanan, dan lebih banyak lagi yang tertarik dengan mobil ini," ujar Director Marketing and Communications Lamborghini for Singapore and Jakarta, Alexander Schuchert, Kamis (6/12/2018) di dealer Lamborghini Jakarta.Menilik desainnya, memiliki desain yang sporty dengan garis-garis tegas khas Lamborghini. Belum lagi penggunaan grill dan kisi-kisi udara berukuran besar di depan, atap bergaya coupe, hingga lampu belakang dengan LED tipis.Melihat ke bawah kap mesin, terbaring mesin 4.000 cc twin-turbo V8 dengan hentakan tenaga tak kurang dari 650 daya kuda dan torsi 850 nm. Efeknya si Banteng Ngamuk ini sanggup berakselerasi 0-100 kilometer per jam (kpj) dalam tempo 3,6 detik, dengan kecepatan puncak lebih dari 305 kpj.Nantinya tenaga tersebut disalurkan ke seluruh roda melalui sistem kontrol electro-hydraulically 8-percepatan otomatis. Jika dirinci tenaga akan disalurkan dengan pembagian 40 persen di roda depan dan 60 persen di roda belakang.Kemudian untuk menstabilkan lingkar kemudi, Urus mengadopsi teknologi rear-wheel steering system yang dimiliki oleh Aventador S. Teknologi ini memungkinkan pengemudi mendapatkan kendali yang presisi ketika melewati kecepatan rendah dan kecepatan tinggi.Berhubung Urus merupakan mobil bergaya SUV, tentu harus siap diajak ke berbagai medan. Lamborghini sudah mempersiapkannya melalui enam mode berkendara yakni Strada, Sport, Corsa, Neve, Terra, dan Sabbia. Kemudian ada satu mode khusus yakni Ego yang disesuaikan dengan setup personal sang empunya Banteng Ngamuk.Tertarik memiliki Urus? Lamborghini Jakarta membuka basic model Urus sekitar Rp8,5 miliar, belum termasuk personalisasi. Konsumen juga harus bersabar menanti karena harus menunggu 7-8 bulan untuk memiliki mobil ini.