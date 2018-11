Lime Buka Bisnis Rental Mobil Hitungan Per Menit

Perusahaan penyewaan motor jenis skuter di beberapa kota besar di Amerika, Lime, punya ambisi besar untuk melakukan ekspansi untuk kendaraan roda empat. Kali ini mereka menyasar mereka yang ingin menggunakan jasa transportasi tanpa repot memikirkan soal asuransi, parkir dan lain sebagainya.Perusahaan start-up yang meluncurkan sistem car-sharing tersebut, memberlakukan sistem pembayaran per menit. Pembayarannya adalah 40 sen (dolar Amerika) per menit belum termasuk untuk deal penggunaan sebesar USD1 per unit mobil.Uniknya, Lime menggunakan Fiat 500 sebagai armadanya. Terdapat 50 unit mobil berdimensi kecil itu digunakan untuk awal peluncuran servis terbaru dari Lime ini. Dari keterangan yang dirilis Bloomberg, sebanyak 500 mobil akan dilepas untuk armada ini Lime hingga akhir 2018. Mereka juga akan mengalokasikan seribu unit lagi di awal 2019 sehingga totalnya bisa mencapai 1.500 unit.Kompetisi jasa transportasi di Amerika memang tergolong ketat. Mengingat Damler dengan aplikasi khususnya yaitu Car2Go dan BMW dengan ReachNow-nya sudah mulai eksis dan diakui mempermudah mobilitas masyarakat yang menginginkan transportasi massal yang instan.Strategi yang diterapkan Lime ini mirip dengan Uber dan Lyft. Artinya Anda tak perlu membeli mobil lagi untuk mobilitas sehari-hari lantaran hal itu bisa Anda dapatkan dengan cara menyewa sesuai kebutuhan penggunaan.Tantangan terbesarnya justru ada di daya tarik bagi mereka yang biasa menggunakan jasa transportasi skuter yang lebih lincah untuk mobilitas singkat di perkotaan. Namun jika Lime bisa menyediakan LimePod di banyak zona, bukan tak mungkin orang-orang akan mulai beralih menggunakan sistem transportasi ini ketimbang menggunakan mobil sendiri yang harus memikirkan biaya parkir hingga asuransi.(UDA)