Mazda BT-50 Terbaru, Ada Fitur Apple CarPlay & Android Auto

Mazda akhirnya memberikan penyegaran untuk BT-50. Ada sejumlah perubahan minor yang dilakukan terkait desain dan penambahan beberap fitur untuk New BT-50.Secara keseluruhan facelift ini adalah yang kedua kalinya dilakukan oleh Mazda untuk New BT-50. Perubahan minor truk pick-up ini langsung ditangani oleh Mazda Australia.Tampilan depannya mendapatkan sejumlah revisi dengan menghadirkan lebih banyak sudut-sudut yang tajam mengesankan agresif. Kemudian tidak ketinggalan foglamps berbalut bingkai hitam trapesium, serta skid plate.Uniknya Mazda memasang desain grill twin louvres seperti di model CX-9. Di beberapa varian grill ini dilabur krom dengan skid plate abu-abu, dan beberapa varian lain berwarna hitam.Kejutan diberikan oleh Mazda dengan menghadirkan fitur Apple CarPlay dan Android Auto di headunit. Hal ini dilakukan sebagai kompensasi belum digunakannya sistem MZD Connect Infotainment System terbaru Mazda.Kemudian ada pula kamera parkir yang menjadi fitur standar semua varian. Sedangkan varian GT ditambahkan sport bar dengan krom, lampu rem LED, heavy-duty bed liner, tailgate central locking, dan power socket 12 Volt.Mazda Australia sudah mulai memasarkan New BT-50 versi facelift ini. Mereka membanderolnya dengan harga mulai dari AUD28.990 atau sekitar Rp 304,67 juta.Lantas apakah Mazda Indonesia akan kembali tertarik memboyong New BT-50 ini? Mengingat saat ini mereka sedang fokus untuk model-model kendaraan penumpang.(UDA)