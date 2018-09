Saingi Harga Low MPV, All New Honda Brio Tembus Rp190 Juta

Honda Indonesia akhirnya mengumumkan harga All New Brio kepada masyarakat Indonesia. Mereka membanderol mobil mungil ini dengan harga mulai dari Rp132,5 juta hingga Rp190 juta.Presiden Direktur PT Honda Prospect Motor, Takehiro Watanebe, menjelaskan mobil ini diproduksi di Indonesia. Kemudian untuk pengembangan generasi kedua juga dilihat dari kebutuhan masyarakat Indonesia."All New Brio merupakan produk yang diciptakan untuk Indonesia dengan standar kualitas internasional. Kami melakukan pengembangan produk ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama bagi konsumen di segmen LCGC dan citycar," ujar Watanabe.Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor, Jonfis Fandy, menambahkan harga mobil ini naik sekitar Rp6,5 juta hingga Rp10 juta. Ada sejumlah faktor yang membuat harga mobil citycar dan LCGC tersebut naik cukup signifikan."Penetapan harga itu ada tiga faktor, efek mobil baru, inflasi, dan nilai tukar mata uang rupiah," ujar Jonfis Rabu (12/9/2018) di Djakarta Theater Jakarta.Selain itu, Honda juga membanderol All New Brio dengangaris biaya jasa untuk perawatan berkala sampai 50 ribu kilometer atau empat tahun. Kemudian melengkapi layanan garis biaya jasa servis tersebut, pabrikan asal Jepang ini juga memperkenalkan paket hemat suku cadang untuk perawatan berkala.Kehadiran All New Brio jelas menambah panas persaingan LCGC lima penumpang bersama Suzuki Karimun Wagon R, Daihatsu Ayla, Toyota Agya, serta Datsun Go. Jika membandingkan dengan Agya, Toyota membanderol LCGC mereka dengan harga Rp133,550 juta hingga Rp153,950 juta.– All New Honda Brio S M/T: Rp 139 juta– All New Honda Brio E M/T: Rp 147,5 juta– All New Honda Brio E CVT: Rp 162,5 juta– All New Honda Brio RS M/T: Rp 175 juta– All New Honda Brio RS CVT: Rp 190 juta(UDA)