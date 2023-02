Sambo Di Vonis Mati, All New Toyota Agya Dilahirkan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo hukuman mati pada Senin (13-2-2023). Di sisi lain, momen ini juga menjadi kelahiran All New Toyota Agya yang menggunakan sasis dan mesin baru.President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Hiroyuki Ueda, menyebutkan pembaruan secara menyeluruh ini dihadirkan setelah melayani konsumen di Indonesia hampir selama 1 dekade. Pihak pabrikan kemudian menyediakan Agya dalam 2 model sekaligus untuk melayani 2 segmen konsumen yang berbeda."Sejalan dengan komitmen Mobility for All, perusahaan meningkatkan value yang menjadi keunggulan hatchback ini dengan menyematkan teknologi terkini berdasarkan konsep human-centered approach,” kata Ueda di SCBD Jakarta Selatan.Secara keseluruhan, mobil ini dikembangkan dengan 3 DNA utama, yakni kualitas yang bisa diandalkan, konsumsi bahan bakar yang irit, serta harga yang terjangkau. Secara akumulasi, Agya sudah melayani 320 ribu orang pelanggan di Indonesia.Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto, menyebutkan pengembangan dilakukan seiring dengan evolusi trend dan lifestyle. Perusahaan melihat ada perkembangan kebutuhan masyarakat yang tidak hanya mencari mobil berdasarkan harga jual yang terjangkau saja, namun juga mendambakan mobil dengan kualitas dasar yang lebih baik, fitur yang canggih, tampilan yang sporty, dan performa yang mumpuni."Untuk menjawab kebutuhan ini, di generasi ke-2 Agya kami tidak hanya hadirkan 1, namun 2 model sekaligus. Bagi yang mencari mobil pertama yang exciting dan memberikan peace of mind, kami siapkan All New Agya. Bagi para sporty seekers, kami siapkan All New Agya GR Sport yang kami bekali juga dengan special tuning di beberapa bagian," ujar Anton.Sayangnya, Henry menyebutkan untuk saat ini belum menjual All New Agya. Bahkan mobil yang dipamerkan di panggung pun masih berupa purwarupa."Prioritas kita show produk terlebih dulu untuk saat ini di global premiere, secara komersial untuk harga tunggu saatnya," ungkap Henry.