Toyota Masih Review Pasar Sedan untuk Mainkan Camry Baru

Toyota baru saja memperkenalkan New Camry di Thailand. Tentu saja ada kemungkinan sedan ini akan masuk juga di Indonesia mengingat Camry sudah lama tidak mendapatkan penyegaran.Executive General Manager PT Toyota Astra Motor, Fransiscus Soerjopranoto, menjelaskan ada kemungkinan New Camry masuk ke Indonesia. Selama karakteristik yang ditawarkan cocok dengan selera masyarakat, tentu akan dipertimbangkan untuk masuk ke tanah air."Tapi kalau Camry cocok dengan masyarakat Indonesia kenapa tidak kita masukkan?" ujar Soerjo di Kawasan Senayan Jakarta.Menurutnya karakteristik konsumen di segmen Camry dan Honda Accord sudah mengalami perubahan. Jika dulu orang-orang mencari mobil sedan dengan gaya yang elegan, maka kini mereka mencari yang bergaya sporty."Berdasarkan hasil survei kami untuk segmen Camry, konsumen itu sekarang minta mobil-mobil yang kelasnya sedan penampilannya lebih sporty. Jadi bukan ke arah elegan lagi, kalau dulu kesannya karena mobil mewah sekelas Mercedes-Benz, jadi orang bisa mendapatkan yang sekelas Mercedes-Benz gitu misalnya. Jadi orang-orang ini yang mau ngambil cenderung yang maunya Sporty tapi ada elegannya juga dong sedikit," beber Soerjo.New Camry beberapa bulan lalu pertama kali diperkenalkan di Thailand, dan sudah dipasarkan di Malaysia. Jika melihat ubahannya, kini sedan tersebut memiliki penampilan yang sangat sporty ditunjang dengan garis-garis desain yang tajam.Jadi kapan New Camry ini masuk ke Indonesia?(UDA)