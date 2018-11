The Elite 2018, Incar Status Barometer Modifikasi Mobil Nasional

The Elite 2018 mungkin jadi ajang yang belum begitu tenar bagi masyarakat umum. Namun di kalangan pecinta mobil modifikasi, ajang ini mulai dianggap sebagai pamong dunia modifikasi nasional. Mengingat penyelenggara event ini pun menegaskan bahwa tujuannya adalah memamerkan hasil karya modifikasi anak bangsa.Dituturkan Event Director Elite Showcase, Riswan Rusdiansyah saat berbicara kepada Medcom.id pada Kamis malam (22/11/2018), bahwa mereka menegaskan tentang pameran mobil modifikasi yang mereka gelar. Bukan kontes atau kompetisi, melainkan lebih kepada pertunjukan mobil-mobil modifikasi saja."Sebelumnya saya garis bawahi dulu, bahwa event ini sebenarnya pameran mobil tapi versi modifikasi. Tidak ada kompetisi di event ini, karena kami hanya show saja. Tentang adanya pemberian award, itu semacam apresiasi saja. Mengingat kami menghargai effort atau upaya yang dilakukan para modifikator. Jadi bukan award hasil penilaian yang terbaik," ujar Riswan.Ini menjadi pembeda terbesar dari event-event modifikasi tanah air yang lain. Sehingga antara modifikator atau builder yang satu dengan lainnya, bisa saling bertukar informasi."Kalau di kompetisi modifikasi atau kontes modifikasi, tukar informasi antara satu peserta dengan peserta lainnya takkan pernah terjadi. Karena mereka akan saling menjaga kerahasiaan. Tapi kalau di The Elite 2018 ini, mereka akan bebas berbagi ilmu."Untuk memeriahkan acara ini, mereka mengangkat tema Elite Showcase dengan program khusus 'Make Your Dream Come Through'. Riswan melanjutkan bahwa program ini ditujukan buat mereka yang ingin ikutan di acara tersebut, namun mengalami masalah budget. Di program ini, mereka akan mendapatkan paket komponen aftermarket berikut paket modifikasinya secara cuma-cuma.Lantaran ajang ini juga didukung penuh oleh asosiasi trimmer Indonesia dan produsen komponen suspensi, coilover hingga jasa coating, tak heran jika program khusus ini mereka dedikasikan buat para pengunjung.Tak hanya soal otomotif, mereka juga mendatangkan seorang model cantik dari Amerika yaitu Justene Jero. Event ini akan mengambil lokasi di ICE BSD City pada Sabtu (24/11/2018) akhir pekan ini.Berbicara soal ajang modifikasi, di Indonesia sudah cukup melimpah. Baru-baru ini bahkan digelar ajang Indonesia Modification Expo (IMX) yang diselenggarakan National Modification & Aftermarket Association (NMAA). Selain jadi ajang show off hasil modifikasi, juga menjadi tempat bagi industri aftermarket di Indonesia untuk show off.(UDA)