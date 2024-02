Wuling Motors Tancap Gas Sedari Awal Tahun

Ekawan Raharja • 08 Februari 2024 14:19



Jakarta: Wuling Motors menjadi salah satu pabrikan otomotif asal China yang sukses di Indonesia. Oleh sebab itu, mereka pun berupaya untuk menjaga performa penjualannya agar terus diterima konsumen. Jika melihat performa penjualan di tahun lalu, Wuling Motors menjadi satu-satunya merek asal Negeri Tirai Bambu yang sukses menembus 10 besar kontributor penjualan mobil di Indonesia. Data retail sales 2023 Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat total penjualan mereka mencapai 25.992 unit atau berkontribusi 2,6 persen dari pasar otomotif nasional. Sedangkan untuk data penjualan bulan pertama 2024 belum dirilis oleh Gaikindo saat artikel ini dibuat. Kini memasuki Februari 2024, rival Chery dan DFSK itu berupaya mempermudah konsumen mereka untuk memiliki mobil-mobil berlogo 5 berlian tersebut. Salah satunya melalui program ‘Fly With Innovation, Drive Like An Icon’ yang berlaku hingga 29 Februari 2024. Melalui program ini, konsumen berkesempatan mendapatkan beragam hadiah langsung, tukar tambah, hingga skema kredit khusus untuk pembelian kendaraan mereka. “Kami berharap perjalanan konsumen semakin bermakna bersama produk Wuling impiannya untuk menuju kehidupan yang lebih baik sejalan dengan semangat Drive For A Better Life,” jelas Senior Manager Marketing Strategy Wuling Motors, Ricky Christian, melalui keterangan resminya. Pihak pabrikan memberikan hadiah berupa 2 gram logam mulia untuk setiap pembelian Air ev, BinguoEV, Alvez, dan New Almaz RS. Kemudian tersedia skema dengan uang muka Rp24 juta atau cicilan Rp4 juta per bulan, Almaz juga bisa dimiliki dengan uang muka Rp65 jutaan atau cicilan mulai Rp7 jutaan per bulan, atau Alvez yang ditawarkan melalui uang muka Rp20 jutaan atau cicilan mulai dari Rp3 jutaan per bulan. Terdapat pula program tukar tambah bagi pemilik seri Almaz yang ingin mengganti unitnya menjadi New Almaz RS Pro atau New Almaz RS Pro Hybrid. Pabrikan berlogo lima berlian ini juga menghadirkan program gratis biaya servis berkala untuk New Almaz RS, Almaz, Alvez, dan seri Cortez selama 4 tahun atau mencapai jarak tempuh 50.000 kilometer (mana yang tercapai lebih dahulu). Tak hanya itu, pelanggan Almaz RS dan seri New Almaz RS juga berhak mendapatkan layanan servis prioritas di beberapa kota tertentu di Indonesia.