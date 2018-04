Suzuki Stop Impor Ertiga Diesel Hybrid

Suzuki Indonesia meluncurkan Ertiga Diesel Hybrid pada Februari 2017. Usia mobil ini di pasar nasional terbilang singkat lantaran Suzuki rupanya takkan mengimpor mobil ini lagi untuk dijual di pasar nasional.4W Director Marketing PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Dony Saputra, mengakui kalau saat ini mereka tak lagi menjual Ertiga Diesel Hybrid. Hal ini memang tidak terlepas dari kehadiran All New Ertiga yang baru saja meluncur pekan lalu."Sejak 20 April 2018 pabrik kami di Cikarang sudah tidak produksi New Ertiga, tapi mulai produksi All New Ertiga. Nah Ertiga Diesel Hybrid masih menggunakan model new (model sebelumnya), sedangkan sekarang All New Ertiga siap dipasarkan," ujar Dony saat ditemui Rabu (25/4/2018) di Booth Suzuki IIMS 2018.Lebih jauh dia menjelaskan kini memang masih tersedia beberapa unit Ertiga Diesel Hybrid di beberapa dealer. Diperkirakan unit ini akan habis dalam sebulan."Kalau diskon mungkin tidak ada karena permintaannya juga tetap ada, sebulan kami menjual sekitar 200 unit Ertiga Diesel Hybrid," jelas Dony.Seperti yang diketahui saat peluncurannya, Ertiga Diesel Hybrid dihadirkan ke Indonesia melalui skema CBU dari India. Terakhir mobil ini dipasarkan dengan harga Rp225 juta.Secara desain, Ertiga Diesel Hybrid tidak berbeda dengan Ertiga bermesin bensin. Hanya di sektor jantung pacu menggunakan mesin D13A 1.248 cc DDiS DOHC bertenaga 89 ps dan torsi 200 nm. Tenaga ini disalurkan ke roda depan melalui transmisi manual 5-percepatan.(UDA)