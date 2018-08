Honda Brio Generasi Kedua Resmi Meluncur

Sempat melakukan peluncuran global dari Indonesia untuk model low MPV dan Low SUV, PT Honda Prospect Motor (HPM) kembali melakukan hal yang sama. Kali ini mereka merilis All New Brio. Generasi kedua ini dikenalkan pada Kamis (2/8/2018) di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show 2018."All New Brio dikembangkan khusus dengan memperhatikan masukan dan kebutuhan konsumen Indonesia. Produk ini diproduksi secara lokal dengan tetap mempertahankan standar kualitas internasional," kata Takehiro Watanabe, President Director PT Honda Prospect Motor.Desain mobil ini berubah total, wajah mobil yang bersaing di kelas citycar itu mirip Mobilio dilihat dari bentuk lampunya. Desain ini membuatnya lebih sporty dan dinamis, dimensinya pun dibuat lebih besar, begitu pula dengan daya angkut barangnya.Soal dapur pacu yang digunakan tetap 1.200 cc i-VTEC dengan tenaga terbesar di kelasnya yakni 88,7 daya kuda dan torsi 110 Nm. Mesin mobil yang merupakan saingan Suzuki Ignis ini dikawinkan dengan transmisi otomatis CVT dan manual lima percepatan."Brio generasi pertama sangat sukses dengan penjualan lebih dari 230.000 unit di Indonesia. Untuk menarik pelanggan berjiwa muda, kami meluncurkan Brio baru sebagai kendaraan yang sporty dan menyenangkan untuk dikendarai," sambung Regional Operations Honda Motor Co., Ltd, Masayuki Igarashi.Selain Ignis, di segmen citycar, All New Brio juga bersaing dengan banyak pemain dari merek lain. Di antaranya Datsun Cross, Kia Picanto, Hyundai i10, Nissan March. Sedangkan All New Brio Satya berkompetisi di segmen LCGC bersama Toyota Agya, Daihatsu Ayla, Datsun Go, Suzuki Karimun.(UDA)