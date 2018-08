New CX-3 dan New Mazda6 Elite Tampil Lebih Fresh

Mazda Indonesia langsung tancap gas di Agustus 2018 ini. Mereka langsung menghadirkan tiga mobil baru sekaligus yakni New CX-3 dan New Mazda6 Series ElitePresiden Direktur PT Eurokars Motor Indonesia, Roy Arman Arfandy, menjelaskan ini adalah bentuk komitmen Mazda di Indonesia. Sehingga penting untuk menunjukan eksistensi dengan menghadirkan produk-produk terbaru."Kali kedua keikutsertaan kami di ajang GIIAS pada tahun 2018 ini kembali menegaskan komitmen Mazda untuk terus eksis di pasar otomotif Indonesia. Dukungan penuh dari Mazda Motor Corporation, Jepang juga memastikan kami akan terus memperkenalkan produk-produk terbaru Mazda di Indonesia,” ujar Roy Arman Arfandy Kamis (2/8/2018) di sela-sela opening GIIAS 2018.untuk New Mazda CX-3 hadir dengan sejumlah perubahan minor alias facelift. Setidaknya ada tiga fokus utama perubahan yang diusung mulai dari optimalisasi kemampuan dinamis, penyempurnaan mesin, serta semakin ramah lingkungan.New CX-3 facelift mengusung desain baru fascia depan yang mengadopsi grille seperti CX-9, lalu grafik lampu belakang dan desain pelek baru. Penyegaran tampilan tersebut membuat New CX-3 tampil lebih segar.Fitur baru yang dibawa pada crossover saingan Honda HR-V, Toyota C-HR dan Nissan Juke ini adalah rem parkir yang berubah menjadi model elektrik. Perubahan pengoperasian rem parkir ini diikuti dengan bertambahnya fungsionalitas kabin yang mendapat kompartemen lebih banyak.Kemudian New Mazda6 Elite hadir untuk model Sedan dan Estate dengan konsep lebih premium, kualitas kabin terbaik, hingga suara sound system dari Bose.Fascia tampak berubah di grille dengan model jaring, desain lampu depan, lampu sein dengan LED, menggunakan pelek 19 inci, hingga bemper depan dan belakang.PT EMI memperkenalkan dua varian New CX-3 yaitu New CX-3 GT dengan harga Rp439,8 Juta dan New CX-3 Touring dengan harga Rp391,8 juta. Kemudian untuk New Mazda6 Sedan dibanderol Rp649,8 juta dan New Mazda6 Estate seharga Rp554,8 juta.Kehadiran New CX-3 tentu menjadi lawan yang setimpal untuk Mitsubishi Outlander Sport. Sedangkan New Mazda6 Sedan menjadi lawan Honda Accord dan Toyota Camry, sedangkan New Mazda6 Estate masih melenggang kangkung sendirian.(UDA)