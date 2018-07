Putaran Perdana Kejurnas Drifting Siap 'Hentak' Pondok Cabe

Kejuaraan nasional (kejurnas) Drifting kembali digelar di 2018, setelah absen di 2016. Ikatan Motor Indonesia (IMI) berharap perlombaan tingkat nasional tersebut dapat bergulir sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.Adalah Intersport Road to World Stage yang kembali bakal menyemarakan balap mobil ngepot di Indonesia. Intersport bakal menyapa penikmat drifting tanah air dengan serangkaian acarayang dikemas dalam gelaran Intersport World Stage."Ikatan Motor Indonesia (IMI) tentunya mendukung sepenuhnya ajang Kejurnas Drifting 2018.Setelah vakum selama tiga tahun. Semoga kali ini bisa berlangsung dalam lima putaran. Lima putaran kejurnas dan tiga putaran non kejurnas," kata Sekretaris Olahraga IMI Pusat, Poedio Oetojo di Jakarta, Selasa (17/7/2018).Menurut perwakilan Intersport, Andy Hazor, kejuaraan drifting kali ini akan membawa tiga konsep besar, yaitu Autoshow (kontes modifikasi), Drift Academy (pelatihan drift) dan Battle Drift (pertandingan drift). Nantinya Intersport World Stage Qualifier akan menyuguhkan konten utama Battle Drift.Drifter nasional Dika CH berharap ajang ini bisa memancu minat drifter tidak hanya dari drifter lokal, tapi drifter yang berasal dari luar negeri jagar bisa ikut berkompetisi di ajang ini.Adapun beberapa tropi yang akan diperebutkan di kerjurnas ini antara lain kelas Pro, kelas Rookie, kelas Drift Star, juga kelas Max 2000, ditambah kejuaraan khusus yaitu Best Team, dan Best QTT. Selain Battle Drift, acara juga turut dimeriahkan oleh VR Motions Drift Simulator, RC Drift competitions, dan Drone Race Competition.Berikut jadwal Intersport World Stage Qualifier. Putaran ke satu akan berlangsung di Lapangan Terbang Pondok Cabe, pada 21 Juli 2108. Kemudian putaran kedua akan digelar di Purwokerto, Jawa Tengah, 11 Agustus 2018. Putaran ketiga di Tangerang, pada 1 September 2018, putaran keempat di Bandung, Jawa Barat, pada 29 September 2018 dan putaran ke lima akan digelar di Yogyakarta, pda 20 Oktober 2018.(UDA)