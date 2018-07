Geely SX11 Bakal Pesaing Honda HR-V

Produsen otomotif asal Tiongkok kian agresif mengembangkan model segmen sport utility vechicle (SUV) yang kini sedang digandrungi konsumen. Geely salah satu pabrikan yang ikut terjun di dalamnya. Perusahaan yang menguasai saham Volvo sepenuhnya ini, tentu punya kans menciptakan mobil dengan mengambil teknologi mobil Eropa yang sejak dulu tenar dengan inovasinya itu.Hal tersebut ditunjukkan Geely dengan menghadirkan model SX11 yang disebut akan menjadi pesaing kuat Honda HR-V. Bahkan Geely mengklaim SX11 memiliki tampilan lebih sporty dibandingkan pesaingnya.Mengikuti kesuksesan Compact Modular Architecture (CMA) yang dikembangkan bersama dengan Volvo, Geely telah mengumumkan pengembangan arsitektur modular pertama yang dirancang secara independen, dan dijuluki B-segment Modular Architecture (BMA).Menurut Geely, platform BMA digunakan untuk mendukung berbagai model kompak termasuk sedan, wagon, crossover dan MPV. Model pertama yang diciptakan berdasarkan platform ini diberi kode nama/codenamed dan direncanakan diluncurkan akhir tahun ini.Geely menegaskan jika crossover-nya nanti akan ditawarkan dengan mesin 1,5 liter turbocharged, yang menghasilkan tenaga 177 daya kuda dan 188 torsi lb ft. Mesin ini dikembangkan dengan oleh Volvo dan saat ini digunakan pada XC40 serta Lynk & CO 01.Meski hanya tersedia satu jenis mesin pada SX11, namun platform BMA telah dirancang untuk mengakomodasi beberapa powertrains lain, seperti plug-in hybrid dan mesin hibrida. Termasuk mengusung mesin tiga silinder turbocharged 1.0 liter, serta mesin empat silinder 1.4 liter turbocharged.Platform ini rencananya akan digunakan sebagai merek dari anak perusahaan Geely. Model yang ciptakan berdasarkan BMA akan diluncurkan di EU, Eropa Timur, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, dan Asia Tenggara."Foto crossover Sx11 muncul pada Februari lalu, dan diklaim sedikit lebih panjang, lebih lebar dan lebih tinggi dari Honda HR-V. Dengan ukuran panjang 4.330 mm (170,4 in), lebar 1.800 mm (70,8 in) dan tinggi 1.609 mm (63,3 in) serta jarak sumbu roda 2,600 mm (102,3 inci).(UDA)