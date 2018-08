Maaf, All New Suzuki Jimny Belum Dijual

Suzuki menampilkan All New Jimny di GIIAS 2018. Sayangnya SUV compact tersebut masih belum dijual di Indonesia. Head of Brand Development and Marketing Research PT Suzuki Indomobil Sales, Harold Donnel menjelaskan, Suzuki Indonesia menjadikan All New Jimny sebagai mobil concept. Sehingga tujuannya untuk melihat animo pasar Indonesia."Tujuan kita memajang All New Jimny untuk melihat respon pasar. Kami hingga saat ini tidak menjual dan tidak juga menerima SPK," ujar Harold di sela-sela GIIAS 2018.Saat ini mereka juga mengumpulkan data dari para pengunjung mengenai All New Jimny. Sehingga mereka mendapatkan masukan mengenai mobil asal Jepang tersebut."Data ini akan menjadi visibilitas masuk ke Indonesia. Kita mendapatkan masukan bagaimana kemungkinan untuk dipasarkan di Indonesia," sambung Harold.Kemungkinan besar jika jadi masuk ke Indonesia, All New Jimny akan menggunakan mesin K15B 1.500 cc bertenaga 102 daya kuda dan torsi 130 nm. Blok mesin ini sama dengan yang digunakan di All New Suzuki Ertiga.Jadi kapan All New Jimny masuk ke Indonesia? Mengingat SUV mungil ini tak memiliki lawan di pasar nasional.(UDA)