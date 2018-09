Honda Rilis CR-V Versi Hybrid Untuk Pertama Kalinya

Untuk pertama kalinya Honda merilis CR-V dalam versi mesin hybrid 4WD, dan Jepang menjadi negara pertama yang mendapatkannya. Honda akan mulai menjual mobil ini pada awal November 2018 mendatang.Mesin hybrid yang diusungnya adalah sport hybrid i-MMD, yang menggunakan dua unit motor. Sistem ini pun menawarkan tiga mode berkendara, EV drive, hybrid drive dan engine drive, yang akan berganti-gantian tergantung situasi berkendara.Berkat penggunaan sistem hybrid tersebut, mobil ini akan punya konsumsi bahan bakar mencapai 25,8 km/liter. Sayang, CR-V hybrid 4WD akan sulit sekali masuk pasar Indonesia.Selain versi hybrid 4WD, Honda juga merilis CR-V versi tujuh penumpang untuk pasar lokal. Mesinnya tetap 1.500cc VTEC turbo, dengan dual VCT untuk intake dan exhaust.Honda CR-V dijual di Jepang dengan empat tipe yaitu EX, EX Masterpiece, Hybrid EX, dan Hybrid EX Masterpiece dengan rentang harga mulai 3.230.280 yen (Rp417 jutaan) hingga 4.361.040 yen (Rp562,9 jutaan).Honda CR-V sendiri di Indonesia hanya tersedia versi mesin 1.500cc VTEC turbo dan 2.400cc non turbo. Mobil ini merupakan pesaing dari Mazda CX-5, Nissan X-Trail hingga Hyundai Tucson.(UDA)