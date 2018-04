All New Ertiga Mulai Diproduksi Suzuki Cikarang

Seremonial world premier Suzuki All New Ertiga, jadi momentum produksi perdana mobil Low MPV tersebut di pabrik mereka di Cikarang, Jawa Barat pada akhir pekan kemarin.Indonesia dan India memang jadi basis produksi untuk All New Ertiga, yang disiapkan tak hanya untuk kebutuhan pasar domestik saja, tapi juga pasar ekspor menuju wilayah Asia dan bahkan Amerika Selatan."Kami sangat bangga bisa mengadakan acara First Production All New Ertiga di Pabrik Cikarang. Kami berharap melalui acara ini produk terbaru kami bisa diterima oleh masyarakat Indonesia," kata Kazuo Hakamata, Vice President Director PT Suzuki Indomobil Motor (SIM).Suzuki All New Ertiga saat ini jadi produk Low MPV yang paling fresh, setelah sebelumnya ada Mitsubishi Xpander. Suzuki sendiri menargetkan Ertiga terbaru ini bisa terjual rata-rata 3.000 unit per bulannya.Mengusung platform terbaru Suzuki, Heartech, All New Ertiga punya dimensi yang lebih panjang. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir ruang kabin agar lebih lega, khususnya untuk penumpang baris ketiga.Mesin yang diusung pun akhirnya 1.500cc seperti kompetitornya, dengan kode K15B. Soal harga, All New Ertiga belum ada info resmi, tapi bocorannya akan Rp10 juta sampai Rp15 juta lebih mahal dari versi lawas.(UDA)