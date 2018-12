Sasar Segmen Hybrid, Hyundai Nexo Siap Recoki Toyota Mirai

Mobil ramah lingkungan kini sudah menjadi tren baru dalam industri otomotif. Hyundai bahkan menghadirkan Nexo untuk meramaikan segmen mobil hybrid/hibrida yang menggunakan basis Fuel Cell Technology (FCV).Dilansir Carscoops, Nexo yang menggunakan bahan bakar hidrogen itu pun telah diserahkan ke pelanggan pertamanya Tom Hochrad, mantan ilmuwan dan ahli kimia dari Ventura. Penyerahan mobil dilakukan di diler Keyes Hyundai di Van Nuys, California, Amerika Serikat (AS).Dengan begitu, maka bisa dipastikan Nexo bakal jadi pesaing baru bagi mobil hybrid pabrikan asal Jepang, yakni Toyota Mirai. Pabrikan mobil Korea itu pun mengklaim, ika dibandingkan dengan Tucson Fuel Cell, daya jangkau Nexo lebih jauh sekitar 40 persen.Fitur mesin hibryd Nexo mampuy menghasilkan tenaga sebesar 161 daya kuda, dengan torsi puncak mencapai 291 lb-ft (395 Nm). Dan dilengkapi 12,3 inci infotainment system with satellite navigation, ditambah serangkaian fitur keselamatan yang bervariasi.Di AS, Nexo dijual seharga USD58.300 atau sekitar Rp847 juta, dan tersedia dalam empat warna. Yakni White Pearl, Cocoon Silver, Copper Metallic, dan Dusk Blue.Diketahui jika pemanfaatan teknologi mobil mesin hybrid di AS juga masih dalam tahap pengembangan, dan bagian dari rencana jangka pajang industri otomotif mereka, karena terkait dengan infrastrukturnya.Saat ini baru ada 39 stasiun pengisian hidrogen, 35 di antaranya di California, 2 di South Carolina, dan 2 di Northeast. Ke depan AS menargetkan akan membangun tidak kurang dari 29 stasiun baru di California, dan 5 di Northeast.(UDA)