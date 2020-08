Seberapa Irit Konsumsi Bensin Mobil Hybrid?

Jakarta: Sejumlah mobil hybrid kini diniagakan di Indonesia dengan menawarkan konsep ramah lingkungan. Selain menghasilkan emisi gas buang yang lebih rendah, mobil-mobil hybrid juga memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih baik dari mobil-mobil konvensional.



Tim Medcom.id. berkesempatan untuk mencoba seberapa irit bahan bakar mobil hybrid. Kali ini, mendapatkan kesempatan untuk mengujinya dengan menggunakan Toyota Camry Hybrid.



Secara teknis sedan empat pintu ini digerakan dengan kombinasi mesin konvensional dan hybrid A25A-FXS Hybrid 2.500 cc L Inline 4 silinder DOHC bertenaga 178 ps @ 6.000 rpm dan torsi 220 Nm @ 3.600-5.200 rpm serta motor listrik berdaya puntir 202 Nm.

Percobaan pertama dengan melakukan perjalanan Bekasi-Solo dengan jarak kurang lebih 513 kilometer dengan memanfaatkan Trans Jawa. Perjalanan kali ini diisi oleh lima orang penumpang dengan bagasi terisi penuh tas dan sepeda lipat.Alhasil konsumsi bahan bakar di perjalanan ini mencapai 15,6 kilometer per liter berdasarkan MID yang ada cluster instrumen pengemudi. Dengan catatan gaya berkendara sopir kali ini agresif berkecepatan di atas 150 kilometer per jam.Kemudian perjalanan kedua kembali dicoba dengan rute Prambanan menuju Jakarta Selatan dengan jarak kurang lebih 550 kilometer. Kali ini gaya berkendara lebih normal sekitar 120 kilometer per jam.Alhasil konsumsi bahan bakarnya mencapai 18 kilometer per liter. Angka ini lebih baik dibandingkan dengan perjalanan pertamakarena muatan yang lebih banyak dan gaya berkendara agresif.Lantas bagaimana dengan konsumsi bahan bakar Camry Hybrid di dalam kota? Dengan kondisi kepadatan jalan di Yogyakarta, berkarakteristik stop n go, catatan konsumsi bahan bakar kami 13,3 kilometer per liter.Tentu hasil ini bisa menjadi gambaran bagaimana efisiensi mesin hybrid, dan bisa menjadi pertimbangan dalam membeli mobil-mobil hybrid.(UDA)