Beli New Pajero Sport Tenang dengan Kemudahan Layanan Purnajual

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memberikan banyak penawaran menarik pada setiap pembelian Mitsubishi New Pajero Sport. Khususnya penawaran untuk layanan setelah pembelian (purnajual).Pada setiap pembelian unit Mitsubishi New Pajero Sport, konsumen secara langsung akan mendapatkan paket SMART Silver, berupa paket perawatan kendaraan dengan manfaat gratis biaya jasa servis dan suku cadang hingga 50 ribu km, atau empat tahun.Tidak hanya itu, konsumen juga mendapatkan kemudahan yang mencakup oli MMGO dan chemical item.Dengan kemudahan layanan dan yang diberikan pada setiap pembelian New Pajero Sport, konsumen akan mendapatkan total biaya kepemilikan yang lebih maksimal dan biaya yang lebih efisien.Kemudian, konsumen juga dimudahkan untuk mendapatkan beragam layanan purnajual dengan tersedianya 155 outlet jaringan diler resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi Motors di seluruh Indonesia.MMKSI juga menyediakan genuine accessories New Pajero Sport bagi pengguna yang ingin mengkustomisasi kendaraannya dengan aksesoris resmi pilihan.Beragam pilihan tersebut, yakni hood emblem, front air-dam, side-step garnish, exhaust finisher, side window deflector, rear air-dam, dashboard camera, dan wheel lock nut.Selain pembelian terpisah, MMKSI juga menyediakan genuine accessories dengan tiga pilihan paket, sebagai berikut:1. Basic Package: Side Window Deflector, Exhaust Finisher, Hood Emblem.2. Aero Package: Front air-dam, rear air-dan, dan side-step garnish.3. Aero Plus Package: Front air-dam, rear air-dan, side-step garnish, side window deflector, exhaust finisher, hood emblem.Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai New Mitsubishi Pajero dapat mengunjungi www.mitsubishi-motors.co.id/livetheadventure. (ROS)