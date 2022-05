Eksklusif Pesenam Rifda Irfanaluthfi: Cerita Emas SEA Games dan Deg-degan Ketemu Pesaing dari Filipina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Pesenam Indonesia Rifda Irfanaluthfi sukses menyumbangkan dua emas dan satu perunggu di ajang SEA Games 2021 Hanoi. Medali emas diraih di nomor individual all around dan floor exercise.Namun, dia merasa bahwa pencapaian tersebut belum seperti yang diinginkan."Sebenarnya ini belum sukses, memang Rifda punya target sendiri untuk dapat emas di all around dan individual floor," ujar Rifda saat berbincang dengan Medcom.id di Kompleks Media Group.Pesenam 22 tahun itu juga mengatakan bahwa jelang SEA Games, dirinya tidak mengikuti try out atau pelatnas. Jadi, dia hanya berlatih secara mandiri di dalam negeri."Kita tidak ada training camp dan try out, baru kali ini SEA Games tidak ada training camp dan try out, jadi kami latihan mandiri di dalam negeri," sambungnya.Selain itu, Rifda juga bercerita mengenai pengalaman bertanding di ajang dua tahunan tersebut. Dia mengaku sempat deg-degan ketika bertemu dengan pesenam Filipina Aleah Finnegan."Rifda punya pesaing baru dari Filipina, Aleah Finnegan dari nomor (All Around), sebelumnya pernah menjadi tim elite di Amerika. Sempat deg-degan karena udah tahu kekuatan Aleah, sempat Rifda putus asa karena memang dia bagus. Tapi, ada beberapa alat atau dua alat, dia lupa persyaratan gerakan yang membuat nilainya drop, dengan persiapan pelatih Rifda, jadi tidak ada missed dan tidak ada nilai yang drop," tutur Rifda.Peraih medali perak Asian Games 2018 juga mempersembahkan medali emas untuk keluarga serta pelatih."Dua emas ini untuk keluarga, buat pelatih, tiga-tiganya untuk Indonesia," kata Rifda."Terima kasih kepada Allah SWT, terima kasih kepada ayah dan bunda, adik, kakak dan keluarga, serta pelatih karena selalu memberi motivasi kepada teman-teman, kepada Presiden Jokowi dan Menpora karena sudah dipercayakan SEA Games," sambungnya.Ketika disinggung apakah akan mendapatkan bonus, Rifda belum mendengar soal bonus dari pemerintah."Belum mendengar soal bonus. Kalau untuk mikir bonus itu belakangan, Rifda mikir prestasi dulu, bonus adalah bonus," kata Rifda.Selanjutnya, Rifda akan mengikuti beberapa kejuaraan pada Juni hingga Oktober mendatang."Kejuaraan di Juni ada Asian Senior Championship di Qatar sebagai poin untuk Olimpiade. Di bulan Oktober ada World Championship di Liverpool, tahun depan karena Asian Games diundur, tahun depannya untuk persiapan Asian Games," pungkasnya.