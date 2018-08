Gagal Susul Jonatan ke Final, Ginting Raih Perunggu

Baca juga: JKT48 Hibur Penonton Bulu Tangkis di Istora

Sektor tunggal putra gagal mengikuti jejak ganda putra yang berhasil menciptakan All Indonesian Final di cabor Bulu Tangkis perorangan Asian Games 2018. Itu terjadi setelah Anthony Sinisuka Ginting takluk dari Chou Tien Chen di babak semifinal dan harus puas mendapatkan medali perunggu.Ginting tampil sebagai wakil terakhir Indonesia yang bertanding pada Selasa 28 Agustus 2018. Ia berpeluang menciptakan All Indonesian Final lantaran sebelumnya Jonatan Christie sudah lebih dulu lolos ke partai puncak usai mengalahkan Kenta Nishimoto.Menghadapi Chou yang menempati peringkat enam dunia, Ginting tampil cukup baik dan berhasil merebut game pertama dengan skor 21-16.Pertandingan berlangsung kian menarik di game kedua. Aksi saling salip poin terus terjadi. Sempat tertinggal, Ginting berhasil memaksakan deuce. Sayang, pada akhirnya ia harus menyerah 21-23.Di game penentuan, Ginting kembali harus tertinggal dalam perolehan poin. Jika di game sebelumnya ia berhasil mengejar, kali ini Chou tidak memberikan banyak waktu bagi Ginting untuk mengembangkan permainan. Game ketiga ditutup dengan skor 17-21 untuk keunggulan Chou.Dengan hasil ini, Ginting gagal melaju ke final harus puas meraih medali perunggu. Meski begitu, peluang Indonesia untuk meraih medali emas di sektor tunggal putra masih cukup terbuka. Di final nanti, Indonesia akan bertumpu pada Jonatan Christie yang berhadapan dengan Chou Tien Chen.Sementara itu, di sektor ganda putra Indonesia sudah memastikan merebut medali emas. All Indonesian Final tersaji setelah pasangan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo sukses mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal.(ACF)