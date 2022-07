Liam Harrison Tantang Nong-O di ONE 161: Moraes vs Johnson II

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

ONE Championship telah merilis daftar lengkap laga ONE 161: Moraes vs Johnson II yang akan disiarkan pada jam tayang utama Amerika Serikat dan Kanada dari Singapore Indoor Stadium, Sabtu 27 Agustus mendatang. Event ini bakal makin menarik karena terdapat pertemuan Nong-O Gaiyanghadao dengan Liam Harrison, selain laga puncak Adriano Moraes kontra Demetrious Johnson.Semenjak kembali dari masa pensiun pada April 2018 lalu, Nong-O selaku juara bertahan mampu tampil dominan di divisinya dengan rekor total 263-54-10. Terkini, Nong-O sudah mencatatkan delapan kemenangan beruntun di ONE Super Series.Di sisi lain, Harrison juga memiliki rekor tak kalah ciamik dengan 90-24-2 yang menjadikannya sebagai salah satu atlet Muay Thai legendaris yang bukan berasal dari Thailand. Teranyar, petarung Inggris berjuluk "Hitman" ini mampu menang KO atas Muangthai PK.Saenchai setelah dua kali terjatuh.Atas aksi heroiknya tersebut, Harrison langsung menembus peringkat lima teratas divisi dan bonus penampilan senilai USD 100.000 (sekitar 1,4 milyar rupiah). Selain itu, ia juga dianggap layak untuk menantang Nong-O, sang raja divisi ONE Bantamweight Muay Thai.ONE 161 juga menampilkan semifinal ONE Flyweight Muay Thai World Grand Prix antara Juara Dunia ONE Flyweight Muay Thai, Rodtang Jitmuangnon dan Savvas Michael.Selain dua laga tersebut, hadir pula laga alternatif Grand Prix antara mantan Juara Dunia ONE Flyweight Muay Thai Jonathan Haggerty melawan Amir Naseri.Haggerty sebelumnya dijadwalkan berlaga dalam babak perempat final pada Mei lalu, tapi terpaksa mundur pada malam sebelum pertandingan karena faktor kesehatan.Kini, striker elite asal Inggris ini telah dinyatakan bugar untuk bertanding dan akan tampil dalam laga alternatif.Namun, peluang Haggerty untuk melaju jelas tak akan mudah. Ia akan mendapat tantangan berat dari petarung yang juga memiliki determinasi tinggi. Setelah terlempar dari turnamen ini di babak perempat final, Naseri tak ingin menyia-nyiakan kesempatan kedua. Petarung Malaysia berdarah Iran ini bertekad mengejutkan sang mantan juara demi berpeluang memasuki Grand Prix kembali.ONE 161 juga menampilkan dua laga MMA dalam divisi heavyweight. Juara Dunia Brazilian Jiu-Jitsu 17 kali, Marcus Almeida, kembali meneruskan transisinya ke MMA setelah meraih tiga kemenangan pada ronde pertama.Kali ini, ia menerima tugas berat untuk menghadapi Kirill Grishenko yang sempat tanding dalam laga perebutan gelar Juara Dunia Interim ONE.Selain itu, mantan penantang gelar Juara Dunia ONE dari Italia, Mauro Cerilli, akan menghadapi seorang juara dunia gulat, Amir Aliakbari, yang tengah mengincar kemenangan perdana di ONE.ONE 161 juga menampilkan sebuah laga MMA wanita antara grappler sensasional Jepang Itsuki Hirata melawan striker Tiongkok Lin Heqin, serta aksi Muay Thai Diandra Martin kontra Amber Kitchen.Berikut daftar lengkap laga ONE 161:- (c) Adriano Moraes vs. Demetrious Johnson (Kejuaraan Dunia ONE Flyweight)- (c) Nong-O Gaiyanghadao vs. Liam Harrison (Kejuaraan Dunia ONE Bantamweight Muay Thai)- Rodtang Jitmuangnon vs. Savvas Michael (semifinal Flyweight World Grand Prix)- Marcus Almeida vs. Kirill Grishenko (MMA – heavyweight)- Amir Aliakbari vs. Mauro Cerilli (MMA – heavyweight)- Amir Naseri vs. Jonathan Haggerty (laga alternatif Flyweight World Grand Prix)- Itsuki Hirata vs. Lin Heqin (MMA – atomweight wanita)- Diandra Martin vs. Amber Kitchen (Muay Thai – catchweight 58 kg)