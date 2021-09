Atlet Papua Bakal Dihadiahi Rp1 miliar Jika Sabet Emas PON

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Gubernur Papua Lukas Enembe berjanji untuk memberikan bonus sebesar Rp1 miliar bagi atlet perorangan di wilayahnya yang mampu menyabet medali emas PON XX Papua . Itu dilakukan untuk menambah semangat atlet dalam mengejar prestasi."Hal ini sebagai bagian dari komitmen kami terhadap prestasi atlet, sehingga kami menyiapkan persembahan bagi yang berprestasi," kata Lukas di Jayapura, Kamis (9/9/2021)Dijelaskannya lebih lanjut, atlet Papua yang menyabet emas dari nomor olahraga beregu akan diberi bonus Rp650 juta per orang, sedangkan medali perak perorangan Rp500 juta per atlet.Khusus peraih medali perak beregu mendapat Rp325 juta per atlet, sedangkan medali perunggu perorangan Rp250 juta per atlet. Kemudian, peraih medali beregu akan diberi bonus Rp162,5 juta per atlet, sedangkan atlet tanpa medali juga mendapat bonus Rp10 juta per orang."Kesuksesan PON XX Papua akan menjadi pembuktian harga diri orang Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia," tutur Lukas."Tidak boleh ada kelengahan sedikitpun. Pasalnya, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan Papua bisa menjadi garda terdepan bangsa Indonesia dalam urusan olahraga," tambahnya.Sebelumnya, Lukas Enembe telah menyerahkan kontingen Papua kepada ketua delegasi yang baru dilantik, yakni Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri.Total keseluruhan kontingen Papua, termasuk atlet, pelatih, asisten pelatih dan ofisial mencapai 1.312 orang. (ANT)