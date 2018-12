Kompetisi Golf Sekaligus Berdonasi untuk Korban Bencana Sulawesi

Bukit Pandawa Golf & Country Club, Bali telah mengadakan Turnamen Golf Pandawa Open untuk pertama kalinya pada Sabtu, 24 November 2018, di lapangan golf Bukit Pandawa Golf & Country Club yang indah.Turnamen ini memiliki dua shotgun, yaitu pagi dan siang. Shotgun pertama dimulai pada pukul 07.30 dan shotgun kedua pada pukul 13.00 dengan jumlah pemain sebanyak 150 orang. Mereka memperebutkan hadiah Hole in One berupa satu mobil Toyota Alphard untuk setiap shotgun.Pembukaan turnamen ditandai dengan pelepasan balon dan pemukulan bola tee o? oleh General Manager Bukit Pandawa Golf & Country Club Djie Tjian An.Acara Pandawa Open ini juga menyertakan makan pagi dan makan siang di Kul Kul Restaurant, di bawah pengawasan Chef Juddy Wirahadikusuma bersama dengan bantuan staf di club house.Setelah menjalani hari yang menyenangkan di lapangan golf siang itu, para pemain berkumpul untuk makan malam prasmanan di Kul Kul Restaurant dimana beberapa hadiah diberikan kepada berbagai pegolf untuk kemampuan tim dan individu mereka yang luar biasa.“Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua rekan pebisnis, sponsor, donatur, relawan, dan pemain yang dengan murah hati memberikan waktu, bakat, dan sumber daya mereka untuk memastikan turnamen Pandawa Open yang pertama kali diselenggarakan ini berjalan sukses," kata General Manager Bukit Pandawa Golf & Country Club Djie Tjian An, dalam siaran persnya, Rabu, 12 Desember 2018.Berikut ini, daftar nama pemenang Turnamen Golf Pandawa Open.Dewa Nyoman Putra.Totok Priyanto.Best Gross: Jyri Pekka.Best Nett: Semadi Jack Wilson.Best Gross: Ketut Sudiantara.Best Nett: Bun Min.Best Nett I: Hj. Andi William.Best Nett II: Julia Tori.Hole 4, 134cm, Sisworo.Hole 8, 209cm, Gede Mahendra.Hole 11, 52cm, Dewa Nyoman Putra.Hole 16, 110cm, Nanda SendiawanAcara ini juga menyumbangkan Rp100 ribu dari biaya turnamen masing-masing pemain sebesar Rp1,7 juta ke Palu dan Donggala di Sulawesi. Sumbangan spontan juga dilakukan pada malam penghargaan untuk menambah jumlah donasi sebelumnya. Total uang yang terkumpul adalah Rp64 juta.Sumbangan disalurkan melalui Metro TV bertajuk Pandawa Open Sharing dengan Metro TV untuk Palu dan Donggala.(ROS)