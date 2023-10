Road to 3X3 Indonesia League Mulai Bergulir di Jakarta

Advertisement

(KAH)

Para pencinta bola basket Indonesia akan segera disuguhkan dengan ajang Road to 3X3 Indonesia League (Road to 3XL). Turnamen yang menjadi cikal bakal liga 3x3 pertama di Indonesia ini mulai berlangsung di Green Sedayu Mall, Jakarta pada 7 Oktober 2023.Diharapkan, event ini menjadi salah satu bentuk nyata konsistensi Indonesia dalam mendulang poin, baik dalam federasi ataupun di FIBA. Sebab, poin tersebut nantinya akan berhubungan erat dengan kehadiran Indonesia di event-event resmi milik FIBA.Dengan kategori yang mencakup Under-16, Under-20, Corporate, dan Elite, Road to 3XL menawarkan panggung unik bagi pemain di semua tingkatan usia dan level keahlian.Direktur Basket-ID, Rizky Julian Rifai, menjelaskan bahwa Road to 3XL merupakan langkah awal untuk mengembalikan minat masyarakat terhadap olahraga basket 3X3 di Indonesia."Pada awal kemunculan olahraga 3X3, Indonesia pernah menjadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan di kancah internasional. Rangkaian acara Road to 3XL merupakan upaya pertama Basket-ID untuk kembali menggairahkan 3X3 di Indonesia," kata Rizky dalam keterangan resminya, Sabtu (7/10/2023).Acara ini terselenggara dengan tujuan utama memajukan dan mengembangkan olahraga basket 3 lawan 3 di Indonesia. Selain itu, akan dihadiri juga oleh sejumlah pemangku kepentingan bola basket dan tercatat secara resmi di website FIBA.Sehingga, Road to 3XL juga dapat berfungsi sebagai ajang unjuk gigi bagi para pemain berbakat yang dapat mewakili Indonesia dalam kompetisi basket 3X3 internasional di masa depan."Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk komunitas basket lokal, perusahaan, dan federasi, Road to 3XL diharapkan akan menjadi acara olahraga yang sangat menarik dan berkesan," tutur Rizky."Ini adalah kesempatan emas bagi pemain muda untuk menunjukkan bakat mereka dan menginspirasi generasi berikutnya dalam dunia basket," pungkasnya.