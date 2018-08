Jelang Final Bulu Tangkis Indonesia vs Tiongkok, Antrean Penonton Menyemut

: Antrean pembeli tiket on the spot Asian Games 2018 untuk cabang olahraga bulu tangkis telah dibuka Rabu 22 Agustus mulai pukul 07:00 WIB. Ratusan orang rela mengantre sejak pagi untuk mendapatkan tiket.Pantauan medcom.id, antrean mengular hingga kurang lebih 500 meter di sejumlah pintu masuk stadion. Penonton yang masuk melalui gate 5 (depan FX Sudirman) harus mengantre memutar hingga ke gate 4 (depan Hotel Atlet Century) kemudian baru masuk kembali lewat gate 5.Hal serupa juga terjadi di gate 6 yang terletak di Jalan Sudirman depan halte Transjakarta. Suasana di gate 6 sangat ramai dan cukup sesak karena antrean yang panjang bertemu dengan pedestrian pejalan kaki.Antrean di gate 6 berdampak langsung di JPO Transjakarta yang juga mengalami kepadatan. Salah satu penonton, Marlon, 42, mengaku sudah mengantre sejak pukul 09:00 WIB. Sebab, dia mendapatkan kabar penjualan tiket on the spot telah dibuka pada pagi hari."Iya saya sudah antre sejak pukul sembilan tadi, saya rela-relain jalan dari Senayan City bersama kedua anak saya," kata Marlon di gate lima Senayan, Jakarta.Sementara, Tara dan Kurniawan warga Depok, Jawa Barat, sudah berusaha membeli tiket secara online. Semua layanan sudah dicoba namun tak berhasil."Saya ga dapet tiket online. Mau gak mau saya langsung dateng kayak gini, ya tapi mau gimana lagi," ujar Kurniawan.Seperti yang diketahui, tim putra Indonesia akan berhadapan dengan Tiongkok pada babak final cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2018 di Istora Senayan Jakarta, Rabu 22 Juli 2018. Indonesia melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Jepang dengan skor 3-1, Selasa 21 Agustus, sementara Tiongkok menyudahi perlawanan tim kuda hitam Taiwan juga dengan skor 3-1.(ASM)