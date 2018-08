Pesan Yayuk Basuki ke Atlet Tenis Indonesia: Now or Never

: Mantan atlet tenis Indonesia Yayuk Basuki bicara peluang timnas tenis di Asian Games 2018. Penyumbang empat emas di ajang Asian Games ini mengaku memantau perkembangan para juniornya."Peluangnya berat, tapi bukan berati tidak mungkin. Semua mungkin, tidak ada hal yang tidak mungkin. Kalau memang mau mencetak sejarah ya sekarang ini. Now or Never. Ini sejarah mau diukir di Indonesia,"ujar Yayuk saat diskusi santai di stasiun Palmerah, Jumat 17 Agustus 2018."Saya sering bilang ke adik-adik ini waktunya membuat sejarah. Berikan yang terbaik, make country proud of you," lanjutnya.Wanita yang juga anggota legislatif DPR RI periode 2014 -- 2019 ini mengaku selalu memotivasi anggota tim tenis indonesia "Kita selalu ada sesi sharing, karena biasanya menjelang event beban akan semakin berat, di situ tugas kita memberi semangat dan motivasi untuk adik-adik," tutur Yayuk.Cabang olahraga tenis terakhir kali menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2002 di Busan, Korea Selatan. Pada Asian Games ke-14 itu Indonesia mendapat medali emas dari nomor beregu putri.Beregu putri Indonesia ketika itu dihuni Liza Andriyani, Wynne Prakusya, Wukirasih Sawondari, dan Angelique Widjaja menang 2-1 atas Jepang. (Garry Subekhi)(ASM)