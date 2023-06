TipTip Dash Tennis Tournament Dorong Semangat Olahraga untuk Semua Kalangan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dash Sports selaku pengaggas sekaligus pelopor hub olahraga digital bakal menggelar TipTip Dash Tennis Tournament pada 17-18 Juni 2023. Turnamen tenis amatir ini mempertandingkan tiga kategori lomba dan diikuti 96 tim dari sejumlah komunitas serta klub olahraga se-Jabodetabek.Founder & CEO Dash Sports Alit Aryaguna menyampaikan, turnamen tersebut digelar untuk merespons olahraga tenis lapangan yang kian bertumbuh dan makin populer di Indonesia belakangan ini. Kemudian, sekaligus juga untuk mengampanyekan gaya hidup sehat kepada masyarakat."Dash Sports berkomitmen kuat dalam mengusung semangat olahraga dan gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Oleh karena itu, kami menggelar Dash Tennis Tournament yang mengajak komunitas serta klub olahraga tenis di seputar kawasan Jabodetabek," ujar Alit dalam jumpa pers di Restoran Nidcielo, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).Alit menjelaskan lebih lanjut, semangat olahraga yang dimaksud itu ditujukan kepada semua kalangan, termasuk masyarakat difabel. Jadi, dalam ajang TipTip Dash Tennis Tournament bakal dihelat juga pertandingan ekshibisi wheelchair tennis atau tenis kursi roda yang mempertemukan atlet-atlet difabel PP PELTI.Menanggapi itu, Kepala Bidang Olahraga Penyandang Disabilitas PP Pelti, Dr. Ismun Dwi Karyatiningsih, M.Pd langsung mengapresiasi Dash Sports yang berinisiatif pertandingan ekshibisi tenis kursi roda. Sebab, tenis kursi roda masih kurang mendapat perhatian di Indonesia."Semoga ini menjadi awal sinergi pengembangan yang menjanjikan. Insyaallah tahun ini, PP PELTI juga akan menyelenggarakan pelatihan pelatih wheelchair tennis dengan menghadirkan narasumber dari ITF," ujar Ismun.Ismun melanjutkan, saat ini PELTI terus berkoordinasi dengan NPC (Komite Paralimpiade Nasional) untuk mendata atlet difabel daerah, serta mendukung program pemerintah agar tenis kursi roda bisa dipertandingkan di Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas). Selain itu, pihaknya masih berupaya mengirimkan atlet-atlet ke kompetisi internasional sesuai dengan ketentuan dan kalender Federasi Tenis Internasional (ITF).Sementara itu, Chief Strategic Officer Dash Sports Imam Sulisto menginformasikan bahwa antusiasme masyarakat terhadap TipTip Dash Tennis Tournament cukup tinggi. Sebab, jumlah pesertanya sudah langsung memenuhi kuota hanya dalam hitungan hari."Saya senang dan bersyukur atas tingginya antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi di Dash Tennis Tournament. Ini diperlihatkan dari pendaftaran peserta yang baru dibuka beberapa hari saja terpaksa sudah harus ditutup karena langsung memenuhi kuota," tutur Imam.Chief Marketing Officer (CMO) TipTip, Paulina Purnomowati, turut menyambut baik Dash Sport yang berinisiatif menggelar turnamen tenis berhadiah total Rp125 juta itu. Dia berharap, TipTip Dash Tennis Tournament dapat memberikan manfaat dan hiburan bagi semua kalangan, khususnya para penggemar tenis."Ke depannya, TipTip begitu antusias untuk terus menjalin kolaborasi bersama dengan Dash Sport, dan memberi wadah bagi komunitas untuk memonetisasi karya atau event secara langsung," kata Paulina lebih lanjut."Hal ini sejalan dengan komitmen TipTip untuk terus mendukung konten kreator dan komunitas lokal di Indonesia untuk tumbuh dan berkembang secara sehat demi menghasilkan konten berkualitas melalui teknologi dan inovasi yang TipTip berikan," tambahnya.Ardi Rahadi selaku event director menjelaskan, tiga kategori lomba dalam Tiptip Dash Tennis Tournamen terdiri dari Men’s Double (Mix Beginner x Intermediate), Women’s Double Intermediate dan Women’s Beginner. Kemudian, masing-masing kategori akan mempertemukan 32 tim dengan memainkan babak kualifikasi terlebih dahulu."Turnamen ini bakal mempertandingkan babak kualifikasi dengan aturan 1 set of 8 games, 8-8 tie break dan 2 deuces (Third deuce sudden death) dan babak final dengan aturan Best of three sets dari 6 games, 6-6 tiebreak dan third set super tiebreak," terang Ardi.Menariknya, Tiptip Dash Tennis Tournament dapat disaksikan secara gratis oleh seluruh kalangan masyarakat. Jadi, tinggal datang saja ke Lapangan Tenis Bulungan Jakarta Selatan pada Sabtu dan Minggu (17-18 Juni 2023) mulai pukul 9 pagi hingga 10 malam WIB. Ajang ini didukung dan disponsori juga oleh TipTip, SMI (Sarana Multi Infrastruktur), BTN Prioritas, Herbalife, Alam Sutera, dan Moduit.