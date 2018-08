Justin/Christo Melaju ke Semifinal

Duet andalan Indonesia, petenis Justin Barki (18 tahun)/Christopher Rungkat (28), melaju ke semifinal seri ketiga Combiphar Tennis Open 2018, Kamis 9 Agustus 2018. Pada babak empat besar di Lapangan Tenis The Sultan Hotel Jakarta, Jumat 10 Agustus besok. unggulan teratas itu bakal meladeni wakil India, SD Prajwal Dev/Mohit Mayur Jayaprakash (India).Di perempat final, Justin/Christo berhasil menyudahi pasangan Lebanon, Hady Habib/Giovani Samaha straight set 6-4 7-6(5).“Kami beruntung bisa memenangi laga ini, mengalahkan lawan yang juga akan tampil di ajang Asian Games 2018. Pasangan Lebanon, terutama Hady Habib, tampil sangat solid terutama di set kedua. Kami kesulitan untuk mematahkan servis mereka dan harus menjalani tie break,” tutur Justin usai laga berdurasi 68 menit.“Kami berharap bisa tampil makin baik di semifinal dan mengincar tempat di babak final,” imbuhnya.Sayangnya, tuan rumah kehilangan duet yang juga bakal berlaga di Asian Games 2018. Pasangan kakak-beradik, Anthony dan David Agung Susanto harus mengakui ketangguhan seeded kedua, Kaito Uesgi (Jepang) dan Francis Casey Alcantara (Filipina) 6-7(3) 2-6.David juga terhenti di nomor tunggal. Petenis penerima fasilitas wild card itu kandas di tangan wakil Australia, Michael Look. David kalah dari finalis seri pertama itu dua set langsung dengan skor akhir 6-7(3) 2-6.Combiphar Tennis Open 2018 terdiri dari tiga seri Indonesia Men’s Future, merupakan turnamen yang masuk dalam kalender kompetisi resmi Federasi Tenis Internasional (ITF). Event yang didukung Combiphar, sebuah perusahaan modern healthcare di Indonesia ini telah bergulir sejak 2016. Total hadiah turnamen ini 55.000 dolar AS atau sekitar Rp770 juta.(RIZ)