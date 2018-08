Raih Runner Up David Agung tetap Pede Tatap Asian Games

: Pasangan Indonesia dan Korea, David Agung Susanto (27 tahun)/Kim Cheong Eui (28) harus puas berada di posisirunner-up Combiphar Tennis Open 2018, Sabtu 4 Agustus. Pada laga final turnamen seri kedua Indonesia ITF Men’s Future di lapangan tenis The Sultan Hotel Jakarta, ganda non-seeded itu kandas di tangan duet asal Jepang, Sho Shimabukuro/Kaito Uesugi.David/Kim kalah straight set dari lawan yang menempati unggulan keempat itu dengan skor akhir 3-6 6-7(4).“Lawan memang bermain lebih baik, mereka solid baik di depan maupun belakang,” ucap David usai laga berdurasi 70 menit itu.Kendati gagal merebut gelar juara, David tetap memandang positif hasil pertandingan puncak nomor ganda ini.“Ini bekal yang bagus menuju Asian Games, apalagi lawan yang kami hadapi di final ini merupakan ini juga merupakan wakil Jepang di ajang itu,” lanjut David yang bakal membela Merah Putih di Asian Games 2018 pada nomor ganda putra bersama adiknya, Anthony Susanto dan mix doubles dengan Jessy Rompies ini.Setelah merengkuh gelar juara ganda, Kaito Uesugi mempunyai peluang untuk memboyong sekaligus juara tunggal turnamen yang menyediakan hadiah total 15.000 dolar AS atau sekitar Rp 210 juta ini. Pada final tunggal, Minggu 5 Agustus besok, peringkat single ke-821 dunia yang menempati posisi unggulan keenam ini bakal menguji ketangguhan seeded kelima asal Autralia, Jeremy Beale (799)Combiphar Tennis Open 2018 terdiri dari tiga seri Indonesia Men’s Future, merupakan turnamen yang masuk dalam kalender kompetisi resmi Federasi Tenis Internasional (ITF). Event yang didukung oleh Combiphar, sebuah perusahaan modern healthcaredi Indonesia ini telah bergulir sejak 2016. Tahun ini, turnamen ini menyediakan total hadiah 55.000 dolar AS atau sekitar Rp 770 juta.