Jadwal Wakil Indonesia di Olimpiade: 9 Wakil Tampil

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

: Wakil Indonesia akan meneruskan perjuangan mereka di Olimpiade pada Kamis, 29 Juli. Ada setidaknya sembilan wakil yang akan berlaga nanti.Tiga wakil Indonesia di cabor panahan. Sedangkan enam wakil Indonesia akan tampil di cabor bulu tangkis.Gregoria Mariska Tunjung akan memulai perjuangan wakil Indonesia di cabor bulu tangkis pada babak 16 besar tunggal putri. Kemudian Alviyanto Prastyadi akan melanjutkan perjalanannya di ajang panahan individu di babak 32 besar.Diananda Choirunisa juga akan berlaga di cabor panahan individu pada babak 32 besar. Kemudian Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo akan tampil di babak perempat final ganda putra.Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan akan tampil di babak perempat final ganda putra. Dilanjutkan dengan penampilan Riau Ega Agatha di babak 32 besar panahan individu.Greysia Polii/Apriyani Rahayu akan tampil di babak perempat final ganda putri bulu tangkis. Kemudian dilanjutkan dengan penampilan Anthony Sinisuka Ginting di babak 16 besar tunggal putra.Jonatan Christie akan menutup perjuangan wakil Indonesia pada hari ke-9 di Olimpiade pada babak 16 besar tunggal putra bulu tangkis.Jadwal wakil Indonesia di Olimpiade pada Kamis, 29 Juli:07.43 WIB Alviyanto Prastyadi vs Taylor Worth (Australia)07.56 WIB Diananda Choirunisa vs Maja Jager (Denmark)14.00 WIB Riau Ega Agatha vs David Barnes (Australia)07.00 WIB Gregoria Mariska Tunjung vs Ratchanok Intanon (Thailand)08.35 WIB Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Hong Kong)09.25 WIB Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Takeshi Kamura/Keigo Sonoda (Jepang)15.00 WIB Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Du Yue/Li Yun Hui (Tiongkok)15.45 WIB Anthony Sinisuka Ginting vs Kanta Tsuneyama (Jepang)17.15 WIB Jonatan Christie vs Shi Yu Qi (Tiongkok)(KAH)