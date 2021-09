Jadwal Wakil Indonesia di Paralimpiade Tokyo Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Semua wakil Indonesia untuk cabang olahraga (cabor) para-badminton akan melanjutkan perjuangan di fase grup Paralimpiade Tokyo pada Kamis 2 September. Ganda putri SL3-SU5 Leani Ratri Oktila/Khalimatus Sadiyah akan tampil lebih dulu.Leani/Khalimatus akan berhadapan dengan wakil Thailand Nipada Saensupa/Chanida Srinavakul pada laga pertama penyisihan Grup A di Yoyogi National Stadium pada pukul 07:00 WIB. Setelah itu, Leani dan Khalimatus akan saling bentrok di nomor tunggal putri.Leani juga berpasangan dengan Hary Susanto untuk memainkan nomor ganda campuran SL3 melawan wakil Jerman Jan-Niklas Pott/Katrin Seibert. Sedangkan Khalimatus juga dijadwalkan menghadapi wakil Prancis Faustine Noel di nomor tunggal putri pada sore harinya.Selain Leani dan Khalimatus, Hary Susanto juga bakal tampil di nomor tunggal putra SL4 melawan wakil Prancis Lucas Mazur pada laga Grup A. Setelah itu, giliran Fredy Setiawan menghadapi wakil Korea Selatan Kyung Hwan Shin pada laga Grup B tunggal putra SL4.Suryo Nugroho dan Dheva Anrimusthi juga akan melakoni pertandingan kedua di Grup A tunggal putra SU5. Suryo Nugroho berhadapan dengan Bartlomiej Mroz (Polandia), sementara Dheva Anrimusthi bertanding melawan Meril Loquette (Prancis).Secara keseluruhan, ada sembilan pertandingan yang dilakoni wakil Indonesia di cabor para-bulu tangkis Paralimpiade Tokyo pada Kamis 2 September. Berikut jadwal lengkapnya:07:00 WIB - Ganda putri SL3-SU5 - Penyisihan Grup ALeani Ratri Oktila/Khalimatus Sadiyah vs Nipada Saensupa/Chanida Srinavakul (Thailand)7:40 WIB - Tunggal putra SL4 - Penyisihan Grup AHary Susanto vs Lucas Mazur (Prancis)08:20 - Tunggal putra SL4 - Penyisihan Grup BFredy Setiawan vs Kyung Hwan Shin (Korea Selatan)10:20 WIB - Tunggal putri SL4 - Penyisihan Grup ALeani Ratri Oktila vs Khalimatus Sadiyah13:20 WIB - Tunggal putra SU5 - Penyisihan Grup ASuryo Nugroho vs Bartlomiej Mroz (Polandia)13:20 WIB - Tunggal putra SU5 - Penyisihan Grup ADheva Anrimusthi vs Meril Loquette (Prancis)14:40 WIB - Tunggal putra SL3 - Penyisihan Grup BUkun Rukaendi vs Daisuke Fujihara (Jepang)16:00 WIB - Tunggal putri SL4 - Penyisihan Grup AKhalimatus Sadiyah vs Faustine Noel (Prancis)18:00 WIB - Ganda campuran SL3-SU5 - Penyisihan Grup AHary Susanto/Leani Ratri Oktila vs Jan-Niklas Pott/Katrin Seibert (Jerman)