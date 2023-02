KWP Cup 2023, Ajang Wartawan Menjaga Pilar Demokrasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Koordinatoriat Wartawan Parlemen sukses menggelar turnamen Mini Soccer untuk forum jurnalis se-Jakarta. Turnamen Mini Soccer digelar pada Sabtu, 18 Februari 2023, dengan tema 'We Are One'.Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid atau HNW mengapresiasi penyelenggaraan KWP Cup 2023. Legislator dari Fraksi PKS ini berharap KWP Cup 2023 bisa menghadirkan kesejukan, hingga kesehatan bagi para wartawan."Tadi disarani dengan hujan rintik-rintik agar rekan-rekan wartawan ketika berolahraga dan kemudian bertanding mendapatkan suasana yang cerah, yang sejuk supaya kemudian bisa menghadirkan kompetisi yang cerah dan sejuk, supaya bisa menghadirkan rekan-rekan wartawan dalam tadi disebut sebagai We Are One," kata Hidayat.Turnamen yang digelar tak jauh dari Hari Pers Nasional (HPN) 2023 tersebut, kata Hidayat, bisa menjadikan rekan-rekan wartawan kokoh dalam menjaga pilar demokrasi."Selain demikian, tadi sudah disebutkan bahwa kita adalah bersaudara, tetapi kalau mau meng-goalkan ya goalkan saja. Tapi ya jangan kalau Tackling jangan kekerasan nanti kalau cedera tidak bisa meliput, kasihan juga, kita dalah bersaudara dan kita harus berkompetisi dengan sehat," ujarnya."Karenanya saya ucapkan saya menjadi bagian dari tim ini, pimpinan MPR/DPR dan DPD juga menyambut dan mengapresiasi terselenggaranya kegiatan KWP Cup 2023 dan berharap ini berkelanjutan," sambungnya.Dalam kesempatan yang sama Kepala Biro Pemberitaan DPR RI Indra Pahlevi memaknai KWP Cup 2023 sebagai ajang saling berbagai walaupun dalam forum atau organisasi yang berbeda-beda."Tentu juga bisa sharing pengalaman masing-masing dalam suasana yang tidak formal, jadi ini sangat luar biasa teman-teman KWP dan berhasil juga melibatkan banyak sponsor, luar biasa," katanya.KWP Cup ditutup dengan meriah. Forum Wartawan Polri (FWP) sukses menyabet gelar juara. Sementara juara kedua TV Parlemen disusul tempat ketiga diraih oleh PSSI Pers usai menumbangkan Poros Wartawan Jakarta (PWJ) dengan skor 4-2 di partai perebutan juara tiga.Ketua KWP Ariawan mengatakan, KWP memiliki misi mengadakan turnamen KWP Cup 2023 untuk mempersatukan rekan seprofesi."Meskipun kita beda desk liputan, beda penempatan liputan, tapi pada hakekatnya kita satu profesi hanya beda organisasi. Sehingga dengan adanya mini soccer turnamen Mini Soccer KWP Cup ini, kita berharap terjalin silaturahmi, terjalin sinergitas dan kolaborasi antar organisasi, antar teman-teman wartawan yang melakukan peliputan di daerah ibukota Jakarta," tuturnya.Sementara, Ketua Panitia KWP Cup 2023 Martahan Sohuturon menjelaskan, turnamen mini soccer ini diikuti 16 tim dari 15 organisasi wartawan. Ajang ini menggunakan sistem setengah kompetisi, setiap tim akan bertemu dengan sistem gugur.Selain hadiah utama bagi para pemenang turnamen tersebut, Martahan mengatakan, panitia juga menyiapkan kuis dengan hadiah menarik dan doorprize.KWP CUP 2023 ‘We are One’ disponsori oleh sejumlah perusahaan yakni GoTo, MIND ID ‘Mining Industry Indonesia’, Gulent minyak goreng tersertifikasi BPOM, ExtraJoss Sport Gel, PT Biofarma (Persero), BRI, Jamkrindo, AirNav, Seejontor ayam bakar, REDJERSEY, serta Mills.