Hasil NBA Hari Ini: San Antonio Spurs Belum Terbendung

: San Antonio Spurs memenangi pertandingan tandang ketiga NBA secara beruntun. Teranyar, Minnesota Timberwolves menjadi korbannya dengan kedudukan akhir 125-122 lewat perpanjangan waktu di Target Center Minneapolis, Minnesota, Sabtu malam atau Minggu WIB.Spurs sebelumnya mencatat dua kemenangan saat bertandang ke Los Angeles. Mereka menghempaskan LA Clippers dan LA Lakers.DeMar DeRozan mencetak poin tertinggi musim ini dengan 38 poin didukung Dejounte Murray yang menambahkan 22 poin dan 14 rebound. Patty Mills menyumbang 21 poin dan Keldon Jonson menambahkan 17 poin dan sembilan rebound bagi Spurs yang bermain rapih dengan hanya melakukan enam turnover, berbanding 16 yang dilakukan Minnesota.Di kubu tuan rumah, Malik Beasley mencetak 29 poin dan Karl-Anthony Towns menambahkan 25 dengan 13 rebound. Towns absen dalam beberapa pertandingan setelah dia mengalami dislokasi pergelangan tangan kirinya pada 27 Desember di Utah.Towns sukses menembak 9 kali dari 17 tembakan dua angka dalam 37 menit melantai. Dia terlihat bermain dengan beban berat di pergelangan tangan kirinya dan tampil tidak nyaman di beberapa kesempatan.Sebelum dikalahkan Spurs, Timberwolves telah memenangi dua pertandingan saat diperkuat Towns dan kalah di enam pertandingan tanpa pemain andalan tersebut.D'Angelo Russell dan Naz Reid masing-masing mencetak 16 poin untuk Timberwolves, sementara rookie Anthony Edwards menyumbang 13 poin dan Jarrett Culver menyumbang 10 poin dengan delapan rebound.Timberwolves akan mencoba membalas kekalahan ketika kedua tim bermain lagi hari Minggu di Minneapolis.Spurs sempat memimpin sebanyak delapan poin pada kuarter ketiga dengan 83-75, tetapi Timberwolves menutup periode itu dengan mencetak 10-0 untuk memimpin 85-83.Pada kuarter keempat, keunggulan berpindah tangan 12 kali sebelum DeRozan mengunci skor menjadi 113-113 melalui dua lemparan bebas dengan 12 detik tersisa.D'Angelo Russell menembak sambil melakukan lompatan 20 kaki untuk memberi Timberwolves keunggulan dengan 1,4 detik waktu reguler tersisa, tetapi bola hanya membentur bagian depan ring sehingga mengirim pertandingan ke perpanjangan waktu.Murray melakukan tembakan tiga angka untuk membuka skor di babak tambahan (over time) dan Spurs tidak pernah tertinggal selama lima menit terakhir.Mills mencetak dua lemparan tiga angka dalam perpanjangan waktu, termasuk satu di 46 detik tersisa untuk membuat San Antonio unggul 125-119. Di sisa waktu yang mepet itu, tuan rumah hanya bisa menambah tiga poin dan harus menyerah dari tim tamu dengan skor 125-122.Hasil pertandingan Sabtu (9/1/2021) waktu AS atau Minggu WIB (tuan rumah ditulis dengan huruf kapital)Denver 115 vs PHILADELPHIA 103CHARLOTTE 113 vs Atlanta 105Phoenix 125 vs INDIANA 117Miami 128 vs WASHINGTON 124MILWAUKEE 100 vs Cleveland 90San Antonio 125 vs MINNESOTA 122 (OT)DALLAS 112 vs Orlando 98Portland 125 vs SACRAMENTO 99(ASM)