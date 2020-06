Kompetisi NBA Disebut Selesai Pertengahan Oktober

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

NBA menargetkan kompetisi musim 2019 -- 2020 dapat selesai pada 12 Oktober, demikian dilaporkan ESPN.Laporan itu didasarkan pada keterangan sumber yang mengatakan kerangka waktu yang dibagikan kepada tim-tim peserta memperlihatkan tanggal 12 Oktober sebagai tanggal berakhirnya putaran final NBA yang menggunakan format best of seven dan proposal itu akan diajukan kepada dewan liga pada Kamis. Putaran final biasanya berakhir pada pertengahan Juni.Laporan itu mengatakan, baik NBA maupun asosiasi pemain masih mendiskusikan detail mengenai format lanjutan kompetisi.NBA merupakan kompetisi olahraga profesional pertama di AS yang memutuskan untuk menangguhkan liga karena pandemi Covid-19, setelah salah seorang pemainnya kedapatan positif terinfeksi virus korona pada pertengahan Maret.Pada bulan lalu, NBA mengatakan pihaknya sedang melakukan pembicaraan dengan The Walt Disney Company, untuk melanjutkan kompetisi di Disney World di Florida pada akhir Juli.Menurut rencana tersebut, pertandingan-pertandingan NBA akan dimainkan di ESPN Wide World of Sports Complex, yang berada di dalam resort Orlando dan memiliki beberapa hotel serta beberapa arena, dan akan membuat liga tetap mendapat sorotan ke dunia luar.(ASM)